【高比拜仁墜機亡】曾是浪子婚姻兩度觸礁　終成好爸爸好丈夫

高比拜仁（Kobe Bryant）突然離世，震撼全球。對於他的場外生活，你留下什麼印象？ 高比生前與妻子凡妮莎育有4名女兒，兩人逾18年的婚姻卻曾兩度觸礁。高比在2003年因鷹郡性侵案醜聞纏身，獲妻子原諒，卻又在2011年被爆出與超過100名女人偷情，凡妮莎曾忍無可忍提出離婚，但高比盡力挽救婚姻，最後重歸舊好。 直至逝去之前，高比一直修心養性、與太太愛得高調，既是好丈夫、也是好爸爸。

高比先後夥拍奧尼爾、加素帶領湖人贏得總冠軍，在球場因其全面打法備受傳媒關注，但球場外與妻子凡妮莎戲劇化的愛情故事亦不時成話題。1999年，21歲的高比因拍攝歌曲MV，結識當年17歲的舞蹈員凡妮莎（Vanessa），二人一見鍾情且打得火熱，愛得高調，但愛情路並不順逐。

凡妮莎（左）與高比拜仁（右）的兒時照片。（ Vanessa Bryant/instagram）

年輕時的高比與凡妮莎愛得高調。（Vanessa Bryant instagram）

凡妮莎出身低層，曾遭高比父母嫌棄，認為她配不起前途無可限量的兒子，一直反對二人交往。不過，高比為愛不惜逆父母意，與凡妮莎愛得更深，拍拖半年後火速於2000年5月訂婚，翌年4月正式結婚，高比與家人關係更一度因而決裂，雙親與家屬均沒有出席婚禮，更以「太愛凡妮莎」為由沒有簽訂婚前協議書。

二人結婚後，高比迎來職業生涯的高峰，與奧尼爾為湖人締造3連冠歷史。2003年他們喜獲大女兒Natalia，但女兒事實得來不易。那時候凡妮莎比診斷為宮外孕，可能流產，幸最終母女平安，小寶貝的誕生更修補高比與父母接近2年的決裂。

凡妮莎於2003年誕下大女兒Natalia，她常笑言大女兒與她非常相似，就是「Mini Me」（迷你的我）。（Vanessa Bryant/instagram）

不過高比同年7月，發生了的鷹郡強姦事件令夫妻首次出現嫌隙。

2003年7月高比入住鷹郡當地酒店，其後卻爆出一名酒店職員被高比性侵的消息，警方隨即展開調查並逮捕高比，令他的形象一落千丈。應對調查同時兼顧比賽，亦影響他與教練及湖人隊友的關係，奧尼爾更公開批評性侵事件，令這對拍擋關係惡化。



調查後，高比承認與女職員發生性關係，但絕不是「性侵」。後來縱使高比透過庭外和解決事件，惟其形象己經受損。正當外界猜測凡妮莎會提出離婚之際，她決定原諒丈夫並親身一同出席記者會，身體力行支持高比。此事告一段落，二人於2006年迎來次女Gianna出生，繼續恩愛如昔。

發生鷹郡性侵案後，凡妮莎力撐高比並與丈夫手十指緊扣出席記者會。（Getty Images）

在鷹耶性侵案後，高比右臂紋身向妻子道歉，Vanessa名字在拉丁文解作蝴蝶，故此紋身有蝴蝶與皇冠圖案及妻子名字。名字下方則為一雙代表夫妻倆的翅膀，並紋上「PsalmXXVII」即聖經讚美詩第27章，內容大意為勇敢面對艱難，度過難關。（Vanessa Bryant/instagram）

解決了婚姻危機後，高比卻面對職業生涯的考驗。在奧尼爾離隊後，高比獨力撐起湖人，雖然一次又一次創造個人得分歷史，更在2006年單場轟入81分，可惜湖人成績未如人意，屢次在季後賽首輪出局。為了再奪冠軍，高比投放更多時間於球場及訓練內，妻子凡妮莎繼續全力支持及包容，除了打理家庭及照顧女兒，每當高比出賽，她都帶同女兒到場支持。天道酬勤，湖人在加素（Pau Gasol）加盟下與高比合作無間，二人攜手在2009及2010年捧起NBA總冠軍獎盃。高比在球場上得意，婚姻亦圓滿，與妻子如膠似漆。

高比與家人一同分享總冠軍的喜悅。（Getty Images）

自2003年性侵醜聞後，獲得妻子原諒的高比決意當一位「好好先生」。

不過，當時兩人的幸福沒有維持太久，美國媒體2011年底爆出高比在與凡妮莎結婚10年之間，曾與逾100個女人偷情，當中包括花花公子（Playboy）模特兒。經過性侵一事後，凡妮莎未能再接受出軌行為，在2011年12月以雙方之間「無法協調的分歧」為由申請離婚，並爭奪兩個女兒的監護權。不過同時有消息傳出凡妮莎在分居期間與拳王Victor Oritz約會，今兩人離婚意味更濃。但高比極力挽回，最後二人在2013年初宣布復合，凡妮莎亦撤銷離婚申請，重回一家人的生活。

+ 4 + 3 + 2

自此之後，屢次緋聞纏身的「浪子」高比終於修心養性，專注在籃球及家庭上，鮮有再傳出醜聞。凡妮莎與高比繼續走過每一個階段，在高比受傷時細心照顧、決定退役時支持他，為他打理好女兒們起居生活，二人在2016年及2019年先後再添兩個女兒Bianka及Capri。



無數風雨和考驗之後，高比在場內場外都成熟了，成為了一個好丈夫、好爸爸、好男人……哪料到，命運卻是如此作弄人。