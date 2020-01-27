【高比拜仁墜機亡】以父之名刻苦鍛煉　二女Gianna未圓的籃球夢

擁有一位超級球星的爸爸，高比拜仁（Kobe Bryant）二女兒Gianna Bryant的童年在球場度過，不時在場邊看着父親馳聘賽場，亦視爸爸為偶像。從小的耳濡目染，Gianna亦迷上籃球，接受父親的親自教導，更以打入WNBA為目標，可惜一場墜機意外，令Gianna永遠沒法圓夢。

高比拜仁與妻子Vanessa育有4名女兒，17歲的大女兒Natalia沒有走上籃球路，反而選擇排球，高比亦相當支持，每當女兒比賽時候都一定到場支持，為她每一球得分歡呼。二女兒Gianna則熱愛籃球，球風甚至舉手投足不乏爸爸的影子。高比更有意培養Gianna的籃球投術，除了日常訓練之外，更不時陪同Gianna入場觀看不同NBA賽事，教導不同的籃球打法及戰術。

高比拜仁與妻子Vanessa育有4名女兒。（kobe bryant instagram）

其中二女兒Gianna（左）甚有籃球天份，13歲的她在球場上甚有父親的影子。（kobe bryant instagram）

從小得到高比親自教導，Gianna對籃球的興趣越來越濃厚，年僅13歲已經展現籃球天份與潛質。盡得爸爸真傳的Gianna，代表Mamba Sports Academy對賽時不難在她身上看到高比的影子，一記靈活轉向的「Fadeaway」甚有大將之風，難怪高比不時上載Gianna的精彩比賽片段，盡現一顆父親以孩子為榮的心。

舉手投足以至進攻動作，Gianna盡得高比真傳：

Gianna小時候常到球場支持高比。（Getty Images）

由於高比育有4名女兒，與妻子一直未能誕下麟兒，妻子Vanessa對此一直耿耿於懷，高比則看得開，不時在訪問提到「生女兒也很好」。不過，高比的籃球事業總需後繼有人，曾經有位球迷在路上遇見高比，更對他說：「你需要趕緊生一個男孩，需要有一個男孩去繼承你的籃球血統和傳奇生涯。」當時與高比同行的Gianna聽到此番說話，便一口霸氣回應：「我可以繼承父親的籃球血統，並不需要兒子。」

時移世易，現在換成高比陪同Gianna到球場看球賽，培育女兒成為一位出色籃球員。（Getty Images）

Gianna並非口說而已，她沒有因自己是名將之後而懶散，反而付出比常人更多的努力，更清早起床與高比一同訓練，一直以到康涅狄格大學升學並以打入WNBA為目標。可惜，一場直升機意外終結Gianna與高比性命，更奪走甚有籃球潛質、前途無可限量Gianna一生沒法再圓的夢。

Gianna（左）完全無懼承傳父親的名聲，更直言高比不需要兒子繼承他的衣缽。（Mamba Cup instagram）