【RIP Kobe】湖人推遲洛城打吡　活塞全隊穿高比拜仁球衣作致敬

籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）的突然離世，使世界各地的體育迷亦感到十分憂傷，在Kobe效力二十載的洛杉磯，傷痛之情更甚。湖人在高比離世後一日終發表聲明，表示原定在香港時間周三（29日）的「洛杉磯打吡」將延期。 另外，不少NBA球隊及球員，亦以各自的方式向一代傳奇Kobe致敬。

高比拜仁因直升機空難離世的消息，相信不少球迷仍然未能接受，尤其是一眾在洛杉磯球迷。湖人在高比意外離世後，一直未有回應事件，相隔一日後終打破沉默，透過官方網站表示原定在當地時間周二上演的湖人對快艇賽事，將會延期進行。

湖人在聲明中指現時球隊的每一人正經歷十分艱難的時刻，感謝各界向他們送上的祝福與支持，並會一直在高比一家的身邊，一同渡過這段困難的時期。

湖人透過官方網站公布洛城打吡延期的消息。（湖人官方網站截圖）

《Dear Basketball》金句 以高比拜仁的方式送別

Kobe唯一擊不退的對手 死神……R.I.P. Kobe

湖人球迷齊集場外悼念 格林美獎加插致敬環節

其他NBA賽事如常進行，不同球隊均有向高比最後致敬。繼昨日崔楊格（Trae Young）改披8號球衣、獨行俠班主古賓宣布將8號及24號球衣榮休及以進攻24秒違例，在這噩耗傳來的翌日，繼續有悼念高比的行動。

在活塞主場對騎士的一仗，主隊全隊球員特意穿8號或24號的球衣，背後印有高比拜仁的名字，向Kobe最後致敬。曾經在高比最後一個球季與他合作的騎士球員蘭斯（Larry Nance Jr.），當兩隊以8秒及24秒違例時，刻意返回更衣室避開眾人目光，當他返回球場時他雙眼通紅。

活塞全隊球員進場時一同披起印有高比名字的球衣。（Getty Images）

Larry Nance Jr. went back to the locker room to regain his composure after the Cavaliers and Pistons took 8 and 24-second violations to start the game.



He was Kobe's teammate in 2015-16. pic.twitter.com/bL9M5x8cmg — ESPN (@espn) January 28, 2020

另外，木狼主場對帝王的賽事中，亦向高比致敬。木狼的韋堅斯（Andrew Wiggins）在跳球後取得控球權，並將皮球放在罰球線上，因為高比正正在這個場館的罰球線，射入超越米高佐敦總得分的一球。

The Minnesota Timberwolves and Sacramento Kings started the game by taking 8-second backcourt and 24-second shot-clock violations.



The Timberwolves placed the ball at the free-throw line, the spot where Kobe Bryant passed Michael Jordan on the all-time scoring list. pic.twitter.com/KpP7ycCEGb — NBA (@NBA) January 28, 2020