【RIP Kobe】高比女心儀大學為她完夢　註冊Mambacita商標今成空

高比拜仁（Kobe Bryant）二女兒Gianna Bryant生前希望繼承父親的籃球夢，在女子籃壇打出一片天，可惜一場直升機空難，帶走她與父親的生命，她的夢想永遠無法達成。 Gianna一直屬意入讀的康涅狄格州大學（University of Connecticut）女子籃球隊，特別在後備席上為她留下一席位。

一場無情的直升機空難，帶走高比拜仁、他二女兒Gianna，加上另外7人的生命，Kobe的死訊震驚世界體壇，令不少人相當惋惜。

高比四個女兒中，次女Gianna與父親一樣深愛籃球，Kobe不時向女兒傳授籃球技術，讓Gianna深得父親真傳。Gianna在場上甚有父親的影子，她生前以加入WNBA為目標，希望以「拜仁」姓氏在女子籃球壇打出一片天。

高比二女兒Gianna生前隨父親的步伐，以WNBA為目標。（Getty Images／資料圖片）

高比為二女Gianna創立商標，可惜最終未能為她推出產品兩人已離世。（Getty Images／資料圖片）

康涅狄格州大學的女子籃球隊，一向戰績彪炳，而年僅13歲的Gianna，亦以入讀該大學為目標，希望作為進入WNBA的踏腳石，可惜一場空難，使Gianna再沒有機會入讀。

「Mambacita」是高比為二女兒Gianna所改的暱稱，前半部分是他的暱稱曼巴（Mamba），後半加上在西班牙語意思為小女孩的cita，加起來就是「小曼巴」，等同指明Gianna就是高比的接班人。根據美國傳媒《TMZ》報道，高比在去年底為「Mambacita」註冊商標，並計劃以這商標推出不同產品，可惜如今一切計劃亦隨兩人離世結束。

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康涅狄格州大學女籃在後備席上放上一件Gianna的2號球衣。（Getty Images）

康涅狄格州大學（UConn）女籃與美國女籃在當地周一（27日）舉行友誼賽，UConn以64：79不敵美國女籃，康涅狄格州女籃今仗在後備席上，特意為Gianna留下一個位置，放上一件2號球衣，為她完成夢想，亦在Twitter發文「Mambacita永遠是我們一員」（Mambacita is forever a Husky）。

康涅狄格州大學女籃的Twitter，早前亦有發文悼念高比父女，指兩人對球隊發展計劃意義重大，而高比拜仁的「曼巴精神」（Mamba Mentality）將永存他們心中。

康涅狄格州大學女籃在Twitter發文，特意在後備席留一個位置予剛離世的高比次女Gianna。（Twitter截圖）

康涅狄格州大學女籃早前在Twitter發文悼念高比父女。（Twitter@UConn Women's Hoops）

去年11月，高比在IG分享女兒Gianna的入球片段：

高比《Dear Basketball》金句（按圖放大）