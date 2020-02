【RIP Kobe】超級碗球星別注版波鞋悼高比　網民批J.Lo未兌現承諾

超級碗(Super Bowl)周一(3日)舉行,賽會及球員都用自己方式悼念早前因直昇機意外遇難的高比拜仁(Kobe Bryant)及其他死難者。歌星Jennifer Lopez曾承諾於半場騷向Kobe致敬,但被網民批評未有做足。

高比拜仁早前遇上直昇機意外喪生,終年41歲,其13歲女兒Gianna亦遇難,機上9人無一生還。NFL在超級碗開波前特地向這名一代NBA巨星致敬,堪薩斯城酋長(Kansas City Chiefs)及三藩市淘金者(San Francisco 49ers)兩軍球員,各自於無邊24碼線列陣,為球員時代曾穿上湖人24號的Kobe默哀。

兩軍開賽前於半場各自24碼列陣。(路透社)

NFL悼念Kobe和其女兒Gianna及其他7名死難者。(路透社)

淘金者守將舒文(Richard Sherman)穿上高比的湖人波衫到球場,又於霍士(Fox)的賽前show讀了一首名為《Dear Football》的詩,最後說:「We love you, Kobe. We love you, Gianna. Love always, Richard.」

兩軍都有球員,如酋長外接員迪馬卡斯羅賓遜(DeMarcus Robinson)、淘金者外接員佩迪斯(Dante Pettis)及山達斯(Emmanuel Sanders),都換上別注版波鞋向Kobe致敬。

迪馬卡斯羅賓遜換上紫金波鞋,並印上24號,向Kobe致敬。(路透社)

半場騷致敬位消失之謎

今屆有份演出半場騷的Jennifer Lopez早前表示會利用Halftime Show向Kobe致敬,但網民事後紛紛表示沒看到所謂的「致敬位」,指責二人沒有沒兌現承諾。不過,似乎是因為致敬位不太起眼,不少家庭觀眾都錯過了。

美國傳媒表示,半場騷向Kobe致敬發生於J.Lo 11歲女兒Emme與兒童合唱團出場,與J. Lo合唱《Let's Get Loud》時,主辦單位用紫色及黃色燈於球場上造出一個巨型十字架。不少網民得知後都表現失望。

J.Lo的致敬位不顯眼,惹來網民批評。(路透社)