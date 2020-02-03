【RIP Kobe】超級碗球星別注版波鞋悼高比　網民批J.Lo未兌現承諾

超級碗（Super Bowl）周一（3日）舉行，賽會及球員都用自己方式悼念早前因直昇機意外遇難的高比拜仁（Kobe Bryant）及其他死難者。歌星Jennifer Lopez曾承諾於半場騷向Kobe致敬，但被網民批評未有做足。

高比拜仁早前遇上直昇機意外喪生，終年41歲，其13歲女兒Gianna亦遇難，機上9人無一生還。NFL在超級碗開波前特地向這名一代NBA巨星致敬，堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）及三藩市淘金者（San Francisco 49ers）兩軍球員，各自於無邊24碼線列陣，為球員時代曾穿上湖人24號的Kobe默哀。

兩軍開賽前於半場各自24碼列陣。（路透社）

NFL悼念Kobe和其女兒Gianna及其他7名死難者。（路透社）

淘金者守將舒文（Richard Sherman）穿上高比的湖人波衫到球場，又於霍士（Fox）的賽前show讀了一首名為《Dear Football》的詩，最後說：「We love you, Kobe. We love you, Gianna. Love always, Richard.」

兩軍都有球員，如酋長外接員迪馬卡斯羅賓遜（DeMarcus Robinson）、淘金者外接員佩迪斯（Dante Pettis）及山達斯（Emmanuel Sanders），都換上別注版波鞋向Kobe致敬。

迪馬卡斯羅賓遜換上紫金波鞋，並印上24號，向Kobe致敬。（路透社）

半場騷致敬位消失之謎

今屆有份演出半場騷的Jennifer Lopez早前表示會利用Halftime Show向Kobe致敬，但網民事後紛紛表示沒看到所謂的「致敬位」，指責二人沒有沒兌現承諾。不過，似乎是因為致敬位不太起眼，不少家庭觀眾都錯過了。

美國傳媒表示，半場騷向Kobe致敬發生於J.Lo 11歲女兒Emme與兒童合唱團出場，與J. Lo合唱《Let's Get Loud》時，主辦單位用紫色及黃色燈於球場上造出一個巨型十字架。不少網民得知後都表現失望。

J.Lo的致敬位不顯眼，惹來網民批評。（路透社）