【NBA】最值錢球隊竟非湖人勇士？　30隊平均市值10年升600%

NBA作為全球性賽事，搵錢能力不容忽視，眾隊多得聯盟商業發展蓬勃，市值亦屢創新高。《福布斯》近日公布30隊市值排行，指平均市值10年內上漲600%。不過，最值錢球隊並非過去數年雄霸NBA的勇士，亦非現時星光熠熠的湖人，反而是成績多年停滯不前的紐約人。

據《福布斯》報道，聯盟30隊平均市值首度突破20億美元大關，10年內狂升了6倍。雖然收視率因球星受傷下降，又因反修例風波令到NBA與中國的關係僵化，但《福》的研究指出，NBA仍是北美4大聯賽最值錢的運動，30隊去季就合共收入為破紀錄的88億美元，更預計今季會再度刷新紀錄。

NBA最值錢球隊Top 10（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

多得美國標準普爾指數過去5年上升，NBA球隊的價值亦因而上漲。另外，因為稅法問題，收購NBA球隊得到減稅的優待，亦令到球隊市值上升。《福布斯》的研究顯示，老牌球隊紐約人雖然已6季與季後賽無緣，但市值仍以46億美元冠絕NBA。紐約人今季目前戰績為17勝37負，於東岸排尾3，與第8的魔術有6場半的勝差；雖然入季後賽並非絕望，但一般認為他們今季極大機會繼續做「季後賽絕緣體」。

NBA 5支市值未到15億美元球隊：活塞（14.5億美元）（Getty Images）

湖人以44億緊隨其後，第3的為勇士（市值43億美元），這兩支西岸球隊與紐約人亦為NBA收入最高的3隊。北美體壇就只得美式足球NFL球隊達拉斯牛仔（Dallas Cowboys）的55億美元市值比紐約人高。值得一提的是，聯盟30隊實際只得11隊市值達20億美元，更有5隊的市值仍未達15億美元。

《福布斯》指NBA與美國電視台TNT及ESPN於2016及17年生效的240億美元天價轉播費，讓過去10年入場的NBA班主得益最多。另一個令到NBA球隊市值上升的原因為2011年簽下的勞資協議，當中發給球員的籃球相關收入由57%減到51%，使得一眾球隊收入增多。去季各隊的營運收益以7000萬美元創下新紀錄，有6隊錄得至少1億美元盈餘，只得雷霆一隊因為要交6100萬美元薪酬稅，才錄得2300美元虧損。