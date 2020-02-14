【籃球熱話】美國高中賽對手讓射籃底　展現最有體育精神的兩分

上回談到美國俄亥俄州（Ohio）於一高中女子賽中驚現球員不滿對方來勢凶恨，無故扯着對手的髮辮並拉到對方。此事速速在網絡流傳，涉事女球員亦遭學校紀律處分，事件其後續有發展，惟今次是盡顯體育精神舉動。 遭「扯髮女」弄傷的諾瓦克高中（Norwalk High School）的Olivia Ward原定於日前賽事退下火線，該戰是她高中生涯最後主場賽事，有見及此客隊向她送上最窩心的兩分。

上周於貝爾維高中（Bellevue High School）對戰諾瓦克高中（Norwalk High School）中，前者球員Casey Santoro賽中起手三分不果後卻扯緊面前防守者的髮辮拉，導致Olivia Ward倒地並須即時離場治理，最後更證實輕微腦震盪需倦勤數周。

上周於貝爾維高中（Bellevue High School）對戰諾瓦克高中（Norwalk High School）中，Olivia Ward（右）遭對手扯髮辮倒地並須即時離場治理，最後更證實輕微腦震盪需倦勤數周。（網上截圖）

有見及此現為畢業生的Olivia Ward於養傷階段，惟日前瓦克高中（Norwalk High School）對戰Clearview High School卻是她高中生涯最後主場。本應以為校園籃球將留憾，但客隊卻為Olivia高中生涯畫上甜蜜句號。球賽未開始，瓦克高中先讓Olivia正選上陣，然而開波未幾，客隊Clearview High School放棄控球權，主隊並把皮球傳給籃底下的Olivia，好讓她於高中最後主場射入分數。得分後瓦克高中隨即換出Olivia，離場一刻全場鼓掌。

幾日後對戰Clearview High School，客隊卻放棄控球權把皮球傳給籃底下的Olivia，好讓她於高中最後主場射入分數。（網上截圖）

有網民表示相比貝爾維高中（Bellevue High School）的Casey Santoro無故扯髮，Clearview High School更懂體育精神。經歷兩極端的體育精神教育，Olivia其後在Twitter想亦向Clearview High School致謝。值得一提是，雙方戰至尾段「拉鋸」，貝爾維高中曾提出把Olivia的兩分送回對手以公平競技，但Clearview High School教練卻拒絕並指體育精神比勝負重要：「那兩分當然很重要，但同時間對這小孩（Olivia）亦具重意義。」最終Clearview High School以4分落敗。