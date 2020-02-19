【籃球熱話】高比拜仁主題林寶堅尼　美國球迷標價17萬美元

高比拜仁（Kobe Bryant上月直升機失事去世，震驚全球，不少球迷至今以不同方式去緬懷。傳奇一去，有人選擇暫停銷售Kobe系列產品以表尊重，但亦有藉炒賣乘機撈一筆。 據美國傳媒《TMZ》指，有名富裕球迷把其林寶堅尼跑車改裝為高比主題，並願意以約17萬美金發售（約132萬港元）。

高比主題林寶堅尼為2015年「Huracan」車款，車主於訪問中表示自己為高比拜仁的忠實球迷，因希望紀念這名一代球星並決定把自己一輪銀色的林寶堅尼改裝。

高比主題林寶堅尼為2015年「Huracan」車款。（Instagram）

改裝後的車以湖人的紫色為主，兩側門均有「24」字樣，車頂印上Kobe與女兒GiGi頭像，而直升機意外其餘遇難7人的名字也有展現出來。車主表示跑車只用了兩日就製成，而改裝公司亦基於創作熱情及對高比的尊重，並沒有收取任何費用。

改裝後的車以湖人的紫色為主，兩側門均有「24」字樣，車主亦為此改了Instagram帳號：Kobe24Lambo。（Instagram）

車頂印上Kobe與女兒GiGi頭像。（Instagram）

為讓跑車「現世」，車主於過去的全明星賽周末把車輛駛至芝加哥鬧市徘徊，順利吸下不少目光。車主最後直言希望有人分享其創作，並願意17萬美金（約132萬港元）發售此高比主題林寶堅尼。惟有人認為，此做法有如「吃人血饅頭」藉炒賣乘機撈一筆，質疑這名自稱球迷的車主是否「真忠實」球迷。

高比主題林寶堅尼面面觀（按圖放大）

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