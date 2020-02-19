【NBA】美國拳王Mayweather自詡年代最佳　批LBJ當選靠贊助撐腰

誰被命為「最佳運動員」都不會得到全世界認同，因為各人都有自己的心水。湖人球星勒邦占士（LeBron James）年初被美聯社評為2010年代最佳運動員，但美國拳王梅韋達（Floyd Mayweather Jr.）就不同意，更指自己更值得這個稱號。

占士擊敗美式足球名將布雷迪（Tom Brady）、牙買加飛人保特（Usain Bolt）、足球巨星美斯（Lionel Messi）等，成為了美聯社的年代最佳運動員。不過，梅韋特就仍然覺得不是味兒，最近於一個節目上指自己與這個稱號更匹配。

梅韋達認為自己才是過去10年最佳運動員。（Getty Images）

梅韋達一向目中無人，但生涯未嘗一敗，確實是當代最佳拳手之一。（Getty Images）

「我愛勒邦占士，」梅韋達說：「但我們談的是年代最佳運動員，那一定是我，根本無需討論。」梅韋達1996年正式轉打職業賽，至今成績50勝未嘗一敗，有27次為K.O.。不只是今次2010年代最佳運動員，梅韋達認為自己在過去24年從未得到這稱號，實在難已理解。

勒邦占士連續8次入NBA總決賽，3次奪得總冠軍。（Getty Images）

眼中只有錢 收入多就是最佳

那麼梅韋達認為自己有什麼理由，擊敗其他體壇巨星成為最佳運動員？這名前拳王解釋：「你看看《福布斯》那些排行榜，我一直都是第一位！」外號「Money」的梅韋達所指的是《福布斯》收入榜，梅韋達確是多年冠軍，有指他職業生涯拳賽收入多達16.7億美元。「我沒有Gatorade、雪碧、Nike再背後撐腰，你要明白這些都是頂級大財團。老實說，我才是年代最佳運動員，而且是過去兩個年代最佳。」

不過，42歲的「Pretty Boy」忘了勒邦占士過去10年連續8次入總決賽，3度奪冠，而且更用自己的影響力及財富辦學，建立「I Promise School」，讓低收入家庭兒童可以得到教育。