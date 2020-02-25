【Kobe追思會．持續更新】洛杉磯哭別　屬於他與她的2月24日

洛杉磯今夜再次懷着傷感與感謝，最後一次跟早逝的高比拜仁（Kobe Bryant）說再見。 他20年來發放光芒的舞台，史塔普斯中心（Staples Center）全場雲集他最愛的與最愛他的家人、隊友、恩師、朋友和球迷，頌讚與他和女兒的不凡生命。

【湖人總經理Rob Pelinka發言】Rob Pelinka為洛杉磯湖人總經理，也是高比生前經理人和最好朋友，也是Gianna的教父。他傷感地說，每天都會跟高比通短訊，「正如所有老友一樣」。他說出跟高比20年相處點滴，作為Gianna教父，他形容：「Gigi是尊嚴和優雅的混合體，而且充滿幽默感。」

【 Alicia Keys 演奏】Pelinka說高比生前正在學習彈奏貝多芬名曲《Moonlight Sonata》，著名歌手Alicia Keys彈奏她版本的《Moonlight Sonata》。

【米高佐敦發言】之後是「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）發言。「作為籃球員，他毫無保留，已將一切貢獻在球場內。」佐敦說別人總拿他和高比作比較，「而我只想說高比。我視他為弟弟，盡量作出身為好哥哥的責任幫助他」，他說兩人經常傾談，說籃球講戰術，也說如何當一個更好的人。

佐敦一開始說已在流淚，奧尼爾和全場觀眾被他弄哭，他指着自己的哭臉說：「然後我的哭臉meme會被廣傳」全場即時被逗得大笑。「我來之前已告訴我太太，未來3、4年你也會看到這個（指住自己）。」然後再說：「這就是高比對我所做的。」全場笑聲過後，他才正色地稱，「高比就是有這種的魅力」，最後他一句：「我身體的一部分已經死去，你的一部分也已死去。」

佐敦之後，是他的好拍檔奧尼爾。

【奧尼爾發言】奧尼爾收起眼淚，以幽默感為全場帶來笑聲，「放心吧弟弟，我會照顧好這邊的事，你跟Gianna也要好好照顧自己。我承諾，我不會教他們射罰球。」

然後現場播出高比生前講話片段。緊接由歌手Christina Aguilera演唱《聖母頌》（Ave Maria）。最後現場播出為高比贏得奧斯卡最佳短片的《Dear Basketball》作結。

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【然後是WNBA名宿Diana Taurasi發言】Kimmel 特別提及高比形容她是「白曼巴」（The White Mamba）。Taurasi 說出Gianna的事跡和籃球天份，期間拿勒邦占士很少作fadeaway來開玩笑。

【之後球員Sabrina Ionescu發言】俄勒岡大學女子籃球員Sabrina Ionescu說出高比對女子籃球貢獻，說自己仍繼續傳短訊給他，希望他或許會回覆。

【Geno Auriemma發言】為強調女子籃球重要性，這次由康涅狄格大學（University of Connecticut）女籃教練Geno Auriemma發言。他說自己不是來談籃球，而是以一個父親身份發言，對Gianna離世深感哀痛，並讚揚高比可啟發世人成為一個更好的父親。

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【高比太太Vanessa跟高比告別】Vanessa跟Gianna告別後，「然後輪到我的情人知己高比」。她讚揚高比非常浪漫，每逢情人節和節日均會送上別出心裁甚至自製禮物，是個完美丈夫。「我們就如電影中的完美戀人，擁有完美家庭，希望一起變老長相廝守。」

Vanessa說高比教育女兒每當面對困難也要勇敢面對，也說出高比有趣一面：「他會在浴室唱愚蠢的歌，又有一雙魔術一樣的手讓女兒安睡：只要在走廊搖抱他們8下，便會立即入睡。」

她的分享都是快樂回憶，但告別一刻還是萬分不捨：「為我好好照顧Gianna，我會照顧Bianca、Natalia和Coco，我們仍是最佳拍檔。願你兩人安息，希望在我們他日重聚前，你會玩得開心。」

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現場所見，一眾湖人名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar ）、米高莊遜（Magic Johnson），高比恩師積遜（Phil Jackson）全部在場，高比最欣賞的NBA球員之一「Bill叔叔」羅素（Bill Russell）亦然。

此外，高比湖人前隊友霍斯（Rick Fox）、拿殊（Steve Nash），現為湖人助教的傑特（Jason Kidd），熱火名宿韋迪（Dwyane Wade），和史提芬居里（Stephen Curry）、夏登（James Harden）等多名現役球員也有出席。

【高比太太Vanessa出場】Vanessa感謝到場人士後，先向女兒Gianna道別。她讚揚女兒乖巧但從不妥協，總有自己一套，擁有無窮精力，除籃球以外，其他運動也幾乎樣樣皆能，又說非常想念她的笑聲、大力擁抱，「Gianna是我的陽光」。

Vanessa哭說Gianna事事為別人設想，也為發展女子籃球和提升女籃地位盡力，可惜她的生命止於13歲：「我想念你，我愛你，每一天。」

【次名嘉賓：Jimmy Kimmel】然後是跟高比熟稔的名嘴Jimmy Kimmel發言。平時能言善道的Kimmel，一副哭腔。

【首名嘉賓：Beyonce】

全場滿座。Beyonce出場演唱，音樂開始，她說出一句：「今天我來這裏，因為我愛高比。這首是他最喜歡的歌，所以我唱給他聽」。

一曲完畢，播出高比拜仁的成長片段。