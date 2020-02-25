【籃球娛樂】台灣熱爆熱血電影《下半場》　2月27日香港上映

熱血、青春，中學籃球最純粹的特質之所以吸引，是因為長大後的我們再找不到同樣感覺的替代。可能只是一場無關痛癢的小組賽，可能我們都知道四十分鐘過後並不會得到甚麼，但那一刻就是一輩子。武漢肺炎肆虐的這些日子，想參與學生籃球也不能靠學界賽事，電影《下半場》就是懷緬的另一種方法。

《下半場》以台灣高中籃球聯賽HBL作為背景，電影為詮飾真實球賽的激烈，「零替身」由演員真人上演；戲中除了飾演弟弟姜桐豪的朱軒洋、哥哥姜秀宇的范少勳，其他演員早於2017年10月在全台灣公開招募，挑選出一批真正的籃球員。籌備7年、8千萬台幣重金打造的青春籃球電影。在大熒幕中盡現台灣一年一度的籃球盛事，全院滿座的小巨蛋，只為一睹HBL決賽的吸引力，就在《下半場》中呈演予香港觀眾和球迷。

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兩兄弟，卻擁有不同的性格，最後誰勝誰負？（《下半場》Instagram）

教練在台上講話的這一段，對於告別學生生涯的大家來說，必哭無疑。（《下半場》Instagram）

球員就是大家的影子

出身草根的一對兄弟，有着過人的籃球天份，但性格、特長各自影響了兩人的命運。弟弟姜桐豪，有的是膽識、體能、爆發力以及不想輸的好勝心態，加入籃球名校後也順理成章成為矚目的球壇新星。相反，哥哥姜秀宇雖然是聽障球員，加入即將解散的三流球隊，但有着弟弟缺少的沉穩和敏銳的思考。一套電影，不同類型的球員，大家都在為自己在乎的籃球付出所有；117分鐘，充滿着很多不同且簡單的情感，就像小時候的大家，在球場每個40分鐘上經歷過的一切。

從街場走到HBL決賽，多少個我們也想像過走進學界精英賽？（《下半場》Instagram）

（《下半場》Instagram）

除了演員，《下半場》還找來不少真正的球員，球場上都是來真的。（《下半場》Instagram）

我們童年的籃球，很簡單

籃球，或許不是必須品，打球從不是為了生計，卻願意全心全意，只是單純的因為喜歡。喜歡入球的成功感，更多是場邊女生為你而喊的歡呼；喜歡隊友的互相扶持，就算你們之間曾經因小事而「反面」；喜歡贏球的感覺，就像世界都圍繞着你，卻忘了全隊十數人曾為了這一仗受過傷、灑過汗。

的確是打完了我們的「上半場」，只能懷緬學生時代，看看學界賽事，看看舊照片，但現在才要開始大家的《下半場》，人生下半場。