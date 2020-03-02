【NBA】公鹿「字母哥」35分鐘極速轟41分　大雙雙領軍力克黃蜂

公鹿香港時間周一（3月2日）作客鬥黃蜂，主將「字母二哥」艾迪杜高普一個人「孭起」全隊，35分鐘狂轟41分，並錄得20個籃板及6次助攻，助球隊以93：85力克黃蜂，取得6連勝。

「字母哥」今仗的瘋狂數據，刷新了NBA最快錄得「40-20-5」紀錄，NBA兩大名將柏堤（Bob Pettit）及庇拿（Elgin Baylor）分別於1959年及1960，同樣以36分鐘達到這數據。艾迪杜高普更是自1974年「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）後，首名公鹿球員造出「40-20-5」。NBA過去30年只得吉辛斯（兩次）及一代大前鋒韋伯（Chris Webber)造出這數據。

艾迪杜高普35分鐘錄得多項紀錄。（美聯社）

艾迪杜高普更以25歲86日之齡，成為聯盟史上單場錄得40分、20個籃板第2最年輕球員，巴克利（Charles Barkley）於1987年1月30日，以23歲344日得到40分、20個籃板。「字母哥」今戰用盡一切進攻手法，單擋、快攻入樽、Fadeaway、罰球等等，完場前6分鐘，公鹿僅領先1分，艾迪杜高普中路突破，面對黃蜂中鋒比約保一個轉身，在兩名守將之間大力鋤樽，更博得And-1。

「字母哥」一個人背負全隊，終領公鹿奪得勝利。（美聯社）

公鹿在艾迪杜高普攻入球隊最後9分之下，以8分之差力壓黃蜂，取得6連勝。「字母哥」賽後講到比賽最後2分39秒的底線轉身跳投時，指自己已練習多時，故在關鍵時刻出招仍極有信心：「我自NBA生涯第3年起已練習這一招了，感覺良好時步法會更順，只要放得夠高就更易入，這確是一手厲害的殺着。」

黃蜂雖然輸波，但他們成功令公鹿去年後首次單場未能攻入100分。（美聯社）

公鹿中鋒布克盧比斯賽後亦盛讚「字母哥」：「他每天都很用功，日日練幾次波，能在他場上見到他有這樣的表現實在太好了，每次出手，一切看起來都十分自然。」

雖然黃蜂輸波，但他們成功打斷了公鹿一項紀錄：單場得分破百。這支密爾沃基球隊上一次未能在比賽中得過百分，已要數到去年2月以98：97擊敗塞爾特人一戰。

NBA 3月2日戰果（按圖放大）