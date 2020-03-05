【NBA】勇士主將居里缺陣58場終回歸鬥速龍　細看休養康復的日常

勇士今季表現低迷，至今錄得14勝48負的劣績，傷兵滿營是致命傷之一。左膝十字韌帶撕裂的K湯臣（Klay Thompson）今季報銷，加上居里（Stephen Curry） 10月尾因左手掌骨折缺陣，令勇士失去強大得分點。 漫長等待過後，球迷終於可以在明天對速龍一仗，再見居里的身影。

居里在去年10月尾主場鬥太陽時，在第三節上籃後落地被對手比恩斯（Aron Baynes）壓住左手，嚴重受傷要即時離場，最後診斷為左手掌骨折。

居里隨後於11月接受手術治療，初時需要以石膏包紮固定，不過他在12月時已拆除石膏，並開始參與球隊的無球訓練，當時他曾承諾今季一定會復出。

居里骨折一刻面露痛苦。（美聯社）

慎入：居里被壓斷手掌過程（按圖進入）

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經歷4個月漫長的休養，狀態越見回勇的居里急不及待重回球場，在3月初更曾被「下放」到發展聯盟參與操練及練習賽，令大家更加期待他的回歸為勇士帶來新氣象。

本來居里復出計劃於3月1日作客巫師，不過有鑑於教練卡爾（Steve Kerr）期望居里以絕佳狀態復出，故一再順延並讓居里在發展聯盟「試水溫」，其表現令球隊安心，決定於明天對陣速龍一仗安排居里復出。

居里早前到發展聯盟操練及參加練習賽。（Stephen Curry instagram）

對於這位星級球員重歸，教練卡爾亦為此高興：「對居里而言，這是一個漫長的過程。除了為我們以及球迷感到興奮外，我還是最為居里感高興，因為他終於能夠再次打籃球，做着他喜歡的事情。」

養傷期間，居里即使左手包紮石膏，還是到現場支持隊友們，足見他們之間的手足之情，難怪在確定復出日期一刻，他興奮得上載片段展現期待之情，說着：「是時候了。」

居里即使左手仍有包紮時，不時到場支持隊友們。（Getty Images）

居里休養日常（按圖放大）：

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居里上載宣布回歸片段：