【NBA】奧尼爾自覺能主宰現代內線　中鋒射三分盡失身形優勢

時移世易，NBA打法趨向小球風格，從史堤芬居里掀起的三分熱潮，火箭又用極端的小球陣容行走江湖，場上最高的往往可能只有6呎7吋的哥雲頓（Robert Covington）。連傳奇中鋒奧尼爾（Shaquille O'Neal）見狀也相當感嘆，直言自己生不逢時。

「Too soft」

比起以往的NBA，現在球星們彷彿都比較喜歡跳投，即使是擁有身形優勢的中鋒也一樣。過去稱霸籃下的奧尼爾，表示恨不得自己生於現代，也認為自己的籃球功力必定主宰整個聯盟，「我很樂意打現在的NBA，我不想這樣說，也不是針對球員說他們軟弱，但以目前的風格來說就是軟弱」。

奧尼爾直言自己能在現代NBA也能主宰籃下，因為要對付現代的中鋒容易太多。（Getty Images）

巴克利早前接受電視訪問，指出現時NBA球風有一定程度上的問題。（網上圖片）

現在的中鋒都走出三分線，少了許多內線的打法。（Getty Images）

巴克利：7呎長人射三分，愚蠢

長人都放棄禁區單打，往日的低位腳步、後轉身等等，以身形力壓對手的畫面和精華遠比三分和跳投少，奧尼爾認為這給了自己一個大好良機。中鋒，或稱為「Big Guy」的內線長人，就像巴克利（Charles Barkley）說這種打法是愚蠢的。7呎長人，可能伴隨健碩的身形，卻在三分起手，對手只會想說謝謝；巴克利認為要守一個中鋒在外圍比起在內線輕易得多。

吉辛斯也是其中一個會三分起手的中鋒。（Getty Images）

「這讓自己在球賽中失去優勢，有多少個『Big Guy』善於跳投？」數據中顯示即使是曾擁有三大頂級射手居里、K湯臣（Klay Thompson）及杜蘭特（Kevin Durant）的勇士，過去兩季也只排名第八，錄得5143球三分球，第一位卻是7154次三分起手的火箭，比起勇士多近2000球。

巴克利認為中鋒的存在能讓球賽出現更多變化，他可以是一個防守陣的最強防線，也是能讓對手陷入犯規問題的人，一方面也能引來包夾，讓外圍出現「Wide open」，一個更好的起手機會。

艾比迪曾經抱怨過自己並不想射三分，也拉低效率。（Getty Images）

現代NBA「買少見少」的內線球員

+ 15 + 14 + 13

奧尼爾認為自己最大的勝算，是自己省力之餘，可以用存下來的力氣集中「打爆」籃下。「當然你（中鋒）可以射外圍，但射波需用腳力；你用三節或全場時間來應付的，就已經會腳軟。」奧尼爾深信不管生在現在還是自己的年代，末節的決勝一刻，都還是自己發威的時間。

NBA的小球趨勢影響全球，不少前人，特別是他們口中的「Big Guy」名宿都相當不認同或感到可惜，但相信小球的球風也是隨時間而改變，演成新的風向。