【新冠肺炎】NBA再出新招抗疫　一類人禁入球員更衣室

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）近月從亞洲蔓延至歐美國家，全球確診數字不斷上升，美國疫情嚴重，全國確診逾500宗，死亡個案亦累積22人。有見及此，容易聚集大量球迷的NBA以及MLB（美國職業棒球大聯盟）、MLS（美國職業足球大聯盟）及NHL（國家冰球聯盟）亦採取措施，繼早前呼籲球員減少與球迷近距離接觸外，NBA再有新聲明宣布禁止傳媒進入球員休息室，以保障大家健康安全。

武漢肺炎蔓延至歐美國家，其中意大利近月因疫情嚴重，總理今宣布全國封城。至於美國疫情開始轉趨緊急，尤其華盛頓州、紐約州、加州和俄勒岡州宣布進入緊急狀態，全國確診逾500宗，死亡個案亦累積22人。為保障球隊、球員、工作人員以及球迷的健康，NBA早前發出備忘錄，呼籲球員避免與球迷近距離接觸，建議以碰拳取代擊掌，減少接筆在球、球衣及其他物品簽名。

NBA早前發布備忘錄呼籲免與球迷近距離接觸，包括簽名。（Getty Images）

不過，有見全國疫情嚴重，NBA及MLB在諮詢疾病與公眾健康專家意見後，決定仿效NHL早前的做法，由明天開始在禁止傳媒在賽前、賽後以及球隊訓練日進入球員休息室，亦建議傳媒採訪期間亦最好保持6至8呎距離。

NBA、MLB、MLS、NHL發表共同聲明宣布暫時禁止傳媒進入球員休息室。（Twitter圖片）

過往傳媒能夠於賽前、賽後進入球員休息室拍攝採訪。（Getty Images）

NBA在聲明之中強調此舉是為了保障各個單位的健康安全，對於聯盟最新的抗疫安排，美國職業籃球作家協會表示理解，「相信此安排是為了保護球迷、球員、職員以及傳媒，聯盟亦承諾在疫情緩和後會解除禁入休息室的規定。」其實，NBA早前曾經再次發布備忘錄，表示考慮未來有可能不開放予觀眾入場，甚至無傳媒、觀眾的「閉門」比賽。

NBA有可能閉門作賽，球迷、傳媒均不能內進。（Getty Images）

早前曾傳出聯盟不排除「閉門作賽」的安排。（Getty Images）

對於「閉門」傳聞，熱火主席萊利（Pat Riley）認為大家要作好準備，不排除聯盟有此安排。至於球隊防疫準備，萊利表示非常謹慎：「除非聯盟再有其他安排，我們依然會一以如往謹慎預防，以確保大家的安全。」消息指聯盟將於美國時間周三與各支球隊進行電話會議，進一步討論應對疫情的計劃。

熱火主席萊利表示球隊會一如以往謹慎防疫。（Getty Images）

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