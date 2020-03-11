【新冠肺炎】占士改口願接受聯盟任何安排　勇士免責聲明警告球迷

隨住新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情於美國各州不斷加劇，容易聚集大量球迷、群眾的NBA採取措施，其中不排除閉門作賽的可能，早前曾經放話表示「沒球迷，我不打」的勒邦占士（LeBron James），亦改口表示「閉門比賽也願上場」。

肺炎疫情近月從亞洲蔓延至歐美國家，全球確診數字不斷上升。美國近月疫情轉趨嚴重，華盛頓州、紐約州、加州和俄勒岡州宣布進入緊急狀態，至今全國確診逾700宗，死亡個案累積至26宗。有見及此，NBA、MLB（美國職業棒球大聯盟）、MLS（美國職業足球大聯盟）及NHL（國家冰球聯盟）相繼採取預防措施，暫時禁止傳媒進入球員休息室，亦建議採訪時保持6至8呎的距離。

因應聯盟的日前建議，傳媒在訓練日及賽前、賽後採訪時均與受訪者保持距離。（Getty Images）

早前NBA曾發出備忘錄表示可能閉門作賽，減低進場人士感染的機會，惟占士曾言沒有球迷他不上場。（Getty Images）

早前NBA曾經發布備忘錄表示，為了球隊、球員、職員、傳媒及球迷的健康安全着想，不排除未來除了做出延後或取消比賽等決定之外，更考慮無觀眾、傳媒的「閉門作賽」。對於聯盟有可能的措施，湖人球星占士曾言：「如果我出現在球場而場內沒有球迷，我就不打！」

有球迷穿着保護衣進場觀看拓荒者與太陽對賽。（美聯社）

不過，隨住疫情傳播不斷升溫，各個州份確診數字急劇上升，占士似乎了解到疫情的影響，今天改口表示願意聆聽聯盟未來任何的安排：「如果沒有球迷的話，當然我會很失望，因為我是為他們而戰，為家人、球迷而打球。」誠然，沒有球迷在場確實令現場氣氛大減，但是健康安全還是比較重要，占士亦明暸這道理，「失望同時要聆聽那些正在密切留意情況的人，如果他們覺得這是對球員、球隊和聯盟安全最好的方式，那我們會聽。」

占士（右）每一次上場作賽，便是為了球迷、家人而戰。（Getty Images）

其實疫情已經開始逐漸影響美國體育賽事舉行，近日三藩市灣區南部的聖克拉拉縣（Santa Clara County）為美國疫情嚴重區域之一，當地宣布禁止超過1千人以上的公眾集會，NHL隊伍聖荷西鯊魚的3場主場比賽已被公共衛生部要求取消。據悉三藩市長London Breed日前發布「建議」取消大型集會，包括運動賽事，NBA球隊金州勇士則回覆「感謝建議」。

NHL聖荷西鯊魚被三藩市政府要求取消3場主場賽事。（Getty Images）

雖然比賽沒有取消，但是勇士知道病毒威脅，今天更於場館外張貼告示，表示球隊針對病毒疫情採取預防措施，但不會為球迷感染而負責：「今晚進場可能增加你感染病毒的風險，進入球場代表你自願承擔所有風險，不會要求金州勇士球場公司、NBA或其代表、員工為了任何疾病或受傷負責。」

勇士在場館外張貼告示，表示球迷要了解進場有感染的風險，並不會要求球隊對此負責。（Twitter圖片）

勇士未有取消賽事，依舊如常舉行。（Getty Images）

今日NBA各場賽果一覽：