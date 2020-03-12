【新冠肺炎】美國爆疫情　NBA立即終止賽季

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續在全球爆發，美國擴散日趨嚴重，NBA決定當地時間周四開始，終止今季餘下所有賽事。

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）近月從亞洲蔓延至歐美國家，全球確診數字不斷上升，美國疫情嚴重，全國確診逾500宗，死亡個案亦累積22人。

有見及此，容易聚集大量球迷美國四大運動聯賽NBA、MLB（美國職業棒球大聯盟）、MLS（美國職業足球大聯盟）及NHL（國家冰球聯盟）早前已宣布採取措施，繼早前呼籲球員減少與球迷近距離接觸外，NBA再有新聲明宣布禁止傳媒進入球員休息室，以保障大家健康安全。

近日已傳出NBA賽季或需閉門作賽的消息，至香港周四（12日）上午坊間陸續出現賽季或需暫停。到爵士球員高拔（Rudy Gobert）對武漢肺炎病毒測試呈陽性反應，NBA賽會當機斷宣布暫停今季賽事，直到另行通知。

NBA官方聲明指出周四起所有賽事暫停。（NBA官網）

湖人球星勒邦占士早前表明不希望在空無一人的球場內作賽，現場球季終止，他不用再煩惱。（Getty Images）

NBA聲明指出，由於一名爵士球員初步證實對新型冠狀病毒（COVID-19）測試呈陽性反應，測試結果僅在猶他爵士對奧克拉荷馬雷霆開波前不久知悉，因此該場周三（美國時間）舉行的比賽已取消，受影響的該名球員並未在球場。據悉爵士與雷霆一戰，一班球員已出場熱身，正預備上陣，不料到最後關頭才突然被叫停。

「NBA完成周三的賽事後，將暫停之後所有比賽直至另行通知。NBA聯盟會利用暫停賽事期間的時間，決定在冠狀病毒爆發下的下一步應對措施。」

爵士球員確診，爵士對雷霆一戰即時叫停。（NBA）

根據NBA官方傷兵報告，爵士球員高拔和穆迪爾（Emmanuel Mudiay）均因「患病」（illness）不入原定周三對雷霆一戰大軍名單。NBA聲明只稱「有爵士球場初步確診」但未指明那人是否高拔或穆迪爾，不過兩人已先後證實確診。

爵士對雷霆預備開賽前，NBA一名職員通過球場廣播系統指出「因為不明因素」要求在場球迷有秩序離場，並指出「你們全部人都是安全的」。

NBA的聲明是近日武漢肺炎疲情大爆發之下，對體育界的新一波影響。早前因三藩市市長宣布禁止市內所有1000人以上出席的活動後，金州勇士隊已宣布下一場主場比賽禁止球迷入場。美國全國大學運動協會（NCAA）美國時間周三亦公布，男子及女子籃球聯賽均將閉門作賽，只有球隊職員和球員家屬容許入場。

爵士大前鋒高拔（Rudy Gobert）初步確診，NBA終止賽季（按圖放大）