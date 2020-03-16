【新冠肺炎】NBA放寬球員離城限制　發展聯盟賽事有可能取消

NBA因為新冠肺炎（又稱武漢肺炎）無限期停擺，球員暫時要留在球隊根據地。不過，聯盟近日出新指引，在特定情況下，球員可以自行出城，但球隊操練禁令就無限期停止。

由於眾多球隊都已經準備要停賽到6月，聯盟已準備好面對現實，延長現時30日禁令。NBA現時主張球員留在他們球隊駐紮城市，雖然不准球員離開北美，但已發出指引表明放寬限制，只要球員報告行蹤，球員可以「出城」。

高拔及米曹早前確診新冠肺炎。（美聯社）

除了離城限制之外，NBA亦已將禁止球隊練習的命令無限期延長，但球員可自行到訓練中心自行操練，塘鵝的朗素波爾近日就回到訓練中心獨自操練。聯盟又建議球隊教練團安排特與球員「1-On-1」練波，減低人與人接觸，即舉重時只允許一名球員與教練於健身房，射籃時亦是一樣，藉以阻止病毒進一步擴散。球員及職員出入訓練設施時亦要量體溫。

早前NBA突然宣布無限期停擺，塘鵝作客帝王一戰臨時取消，已入場球迷只得離場。（Getty Images）

G League或會取消球季

有消息指，發展聯盟今季有可能取消。G League原本於3月完常規賽，並會在4月打季後賽，據了解NBA因為疫情嚴峻，或會腰斬球季，但發展聯盟28隊仍相信會打完最後一場才完結球季。聯盟已發出聲明知會球員，他們將獲得今季底薪全數。

NBA無限期延長球隊練波禁令。（Getty Images）

NBA在美國時間周三晚，得知爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）確診染病後，宣布無限期停擺。高拔之後，爵士另一名球員米曹（Donovan Mitchell）亦確診，日前活塞前鋒活特（Christian Wood）亦證實染病。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）