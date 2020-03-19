NBA推免費League Pass內附登記連結及教學　球迷在家抗疫福音

「冇波睇又冇波打點算？」 由於新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）自去年尾於亞洲大爆發至今席捲全球，香港學生停課多月，籃球發燒友本來尚能看看NBA賽事消磨時間。不過由於肺炎病毒蔓延至歐美，連NBA球員也出現確診情況，聯盟緊急煞停賽季。 NBA聯盟為絕望中的球迷帶來希望：周四（19日）宣布免費推出League Pass一個月，讓大家安在家中抗疫期間可重溫精彩比賽，認真貼心。

近月甚至蔓延至歐美國家，尤其美國周三單日確診人數達2300宗，令累積個案急劇上升至逾9000宗，死亡個案亦超過100宗，全美國進入緊急狀態。

NBA上周開始，由高拔（Rudy Gobert）、米曹（Donovan Mitchell）、活特（Christian Wood），到杜蘭特和另外三名籃網隊友，先後共錄得7球員確診，高拔率先確診的3月11日晚上宣布暫時停擺賽季，減少球迷、球員的接觸，阻止疫情擴散。

籃網昨天宣布球星杜蘭特以及3名隊友確診新冠肺炎。（Getty Images）

新冠肺炎確診運動員圖輯（按圖放大）

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經典NBA賽事免費任睇

在NBA停擺期間，聯盟表示疫情對每人而言是一大挑戰，目前彼此需要減少多人聚集和社交，聯盟明白球迷長時間在家有難度，所以聯同Turner Sports為球迷提供30天免費NBA League Pass至美國時間4月22日。

除了比賽精華之外，球迷亦能夠免費足本重溫上季及今季的球賽，就連一些80、90年代甚至時代更久遠的對賽，亦能在檔案庫中重溫，一幕幕經典賽事陪伴大家度過抗疫日子。

NBA今天宣布League Pass會免費30天，陪伴球迷一同度過抗疫時間。（NBA.com）

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