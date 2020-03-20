【新冠肺炎】勒邦占士式「抗疫」　品酒玩啤牌　更自爆心水足球員

由去年尾於亞洲大爆發的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）至今席捲全球，近月甚至進一步蔓延歐美地區，NBA的杜蘭特（Kevin Durant）、高拔（Rudy Gobert）、米曹（Donovan Mitchell）等14人亦確診。今日新增2名湖人球員，球會未有透露確診球員名字。惟陣中主將勒邦占士（LeBron James）仍自主隔離，今天更首次開直播與網民交流，看似心情相當輕鬆。

在病毒面前，任何人都有可能被感染，就連運動員也不例外。不少歐美職業運動員已經陸續先後確診，NBA包括杜蘭特、高拔、米曹在內已錄得14宗確診個案。加州為美國境內重災區之一，州長紐瑟姆（Gavin Newsom）宣布全州封城，強制要求居民留在家中，防止疫情蔓延。位於加州的洛杉磯亦在不例外，購物商場、遊樂場等一切非必要商業活動要暫停關閉，呼籲民眾要居家防護。

在疫情籠罩下，加州水靜鵝飛。（美聯社）

對於加州的防疫措施，湖人球星占士亦甚為支持，在社文網站稱讚其明智之舉：「剛看電視上市長講話，他要對洛杉磯實行全面封城，居家防護方案（Stay At Home）將從今晚11：59分開始，實是明智之舉。大家一定要保重，希望上帝保佑。」

現在仍在自我隔離的占士非常支持加州政府的措施。（Twitter截圖）

全球確診運動員一覽（按圖放大）

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既然無法外出，NBA賽事停擺，湖人球隊亦在自主隔離中，那麼占士在家可以做些甚麼呢？作為2子1女的父親，占士當然會陪伴子女們，趁機會共聚天倫樂。當然，除了家人之外，享受「Quality of Life」（生活品味）的占士早前曾經在社交媒體公開尋求「酒友」，他今天在社交媒體的直播中，讓大家知道他終於如願與親友們一同品嘗美酒佳釀。

占士在網上表示需要酒伴，跟他分享美酒。（Twitter截圖）

各界名人發起「Stay At Home」，呼籲大家留在家中（按圖放大）：

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在占士的直播之中，看到他正與老婆及外父外母邊喝紅酒邊「玩啤」，同時與子女們交流，可見這位父親能夠一心多用。占士讓子女們與網友們見面，他更回應大家的提問。他透露自己在球季停擺期間愛看比賽片段：「我會看高比拜仁（Kobe Bryant）、米高佐敦（Michael Jordan）、杜蘭特（Kevin Durant）、奧尼爾（Shaquille O'Neal）、格菲Jr.（Ken Griffey Jr.）以及我自己的影片。」

占士直播與球迷、網民隔空交流。（instagram截圖）

好奇的網民忽發奇想發問誰是占士最愛的足球員，作為英超球隊利物浦老闆之一的占士當然力撐自家球員：「所有利物浦球員我都喜歡！」期間有網民趁機提問哪位湖人球員確診，心思縝密的占士則避而不答，直接跳過該名網民的問題，只是呷一口紅酒繼續看着手中的啤牌，專注在圓桌上的對戰。

占士直播家居隔離日常（按圖放大）：