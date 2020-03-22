【NBA】聯盟出通告知會球員支薪事宜　復賽無期或需停薪

國際體壇受到新冠肺炎（又稱武漢肺炎）影響，不少職業比賽都要停擺甚至取消，NBA現時就正處於無限期停擺中。 據悉聯盟已知會球員，4月會如常發薪，但過後就未有定案。NBA勞資協議有機制可強行停薪，但要有特定條件才可啟動。

這個於中國武漢爆發的新型冠狀病毒，已蔓延到全球，總共有逾30萬宗確診個案，多國聯賽及運動賽事都需要停擺、延期甚至取消，使得國際體壇陷入癱瘓。NBA在爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）確診後，於美國時間3月11日宣布無限期停賽，各隊訓練設施亦要關閉。

NBA球員如以12期形式出糧，4月時將已收到90%的年薪。（Getty Images）

聯盟有機制可強行停薪，直到比賽重開才出糧。（Getty Images）

沒有比賽對30間球會來說，將會帶來嚴重損失。雖然聯盟已向球場留下8月檔期，希望就算球季需要縮短，至少可以打到季後賽，但以現時情況，一切都不樂觀。不少球隊及球員都已經出手資助因為沒有比賽使得生計受影響的球場員工。

NBA亦已通告球員，4月的人工會如常發放，但過後會否繼續出糧就未有定案，若球員以分12期形式發薪，4月時將已得到9成年薪，但分12個月出糧的球員，預計仍有6成薪金未發放。

據知聯盟勞資協議有一條名為「不可抗力（Force Majeure）」協議，只要啟動就可以讓聯盟在財政有更多自由度，去面對特殊情況。

受新冠肺炎（又稱武漢肺炎）影響，NBA面臨重大損失。（Getty Images）

「不可抗力」協議允許聯盟在災難情況下，以取消或延期比賽場數計，扣起部分球員年薪。所謂「災難情況」為戰爭、天災及流行病，由於世界衛生組織早前已將病毒定性為「大流行」，故聯盟可以與球員工會商討是否啟動機制。

協議賦予聯盟頗大權力，更可以終止勞資協議，但就需要在事件發生後60日向球員工會發出通知。不過，以目前情況而言，很難想像NBA會行「終止勞資協議」這一步。

有指NBA早前已提升每隊信用額到12億美元，幫助各隊渡過艱難時期。（Getty Images）

NBA提升每隊信用額

除了「不可抗力」協議外，有報道指NBA將每隊的信用額大幅提升，由6.5億美元大增至12億美元，幫助各隊渡過這段受停擺影響的難關。NBA一眾班主早前曾與美國公共衛生服務軍官團前醫務總監開會後，大部分班主相信NBA最快復賽都要等到6月，但有人覺得6月復賽沒可能。

就算能夠復賽，今季賽程如何進行亦是一大問題。縮短常規賽？直接跳到季後賽？現時會有什麼安排仍是一個問號，一切都取決於NBA能否復賽。