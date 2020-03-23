【NBA】首確診爵士球員高拔稱身體有異樣　「沒法嗅到任何東西」

爵士的法國中鋒高拔（Rudy Gobert），成為NBA首名確診新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）的球員，聯盟隨即宣布無限期停賽，惟其後亦有6名球員相繼「中招」。 今日高拔於Twitter發帖更新自己狀況，並表示嗅覺、味覺雙雙出現狀況。

新冠肺炎殺入NBA，目前已有7名現役球員確診。確診球員相繼報平安，更指出自己沒有感受到症狀影響。

爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）日前還上載自己健身的Instagram Story，沒想到那時候的他已經失去嗅覺。（Instagram）

爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）於Twitter發帖更新自己狀況，並表示嗅覺、味覺雙雙出現狀況。（Twitter）

不過NBA球員確診首例的爵士中鋒高拔（Rudy Gobert），今日卻於Twitter內首次表示身體有所異樣。

高拔在美國時間3月11日證實確診，不久他隊友米曹（Donovan Mitchell）同樣染疫，聯盟立即當機立斷宣布暫停賽季。距離當日，現在已是高拔確診的第11天。

他表示自己出現了較不為人知的症狀：「只是想讓大家知道我的最新現況，失去嗅覺及味覺顯然是症狀之一，過去4天我沒辦法聞到任何東西，有人跟我一樣嗎？」

高拔視新冠肺炎疫情問題如兒戲，早前於記者會上亂摸咪高峰及記者電話、錄音筆。（YouTube截圖）

高拔發Tweet後隨即獲不少網友留言打氣，祝福他早日康復，亦有人留言指「我在倫敦的朋友生病後也抱怨碰上這兩種症狀」。

事實上據《紐約時報》引述，英國耳鼻喉醫學組織亦發現不少確診病人同樣失去嗅覺甚至味覺：「沒有嗅覺是病徵之一，我們希望提升公共意識，如有此病徵者必需自我隔離。」

高拔及米曹早前確診新冠肺炎。（美聯社）

高拔兩星期前早前因忽視新冠肺炎的威力，更以此開玩笑，在記者會後以雙手觸摸咪高峰及電話等，嚴重輕視個人衛生，令他備受批評。

然而確診後他立即發文，為自己的舉動鄭重致歉。為「彌補」過失，高拔其後亦拿出超過50萬美元做救濟基金，並向奧克拉荷馬州、猶他州和法國醫療體系提供援助。

體壇猛將也難敵新冠肺炎，包括NBA名將杜蘭特、祖雲達斯中場馬度迪、愛斯賓奴前線武磊，先後公布自己確診，希望身邊人多加注意。

⬇⬇按圖一覽⬇⬇