【籃球熱話】奧尼爾公開2K21封面人物　揭新遊戲模式體驗傳奇？

每年NBA 2K公布遊戲封面人物之前都會成為各大球迷、電玩迷競猜的熱門話題，惟相信大家今年心目中已有同一位封面人選，NBA名宿奧尼爾（Shaquille O’Neal）在電台訪問爆料，透露2K21封面人物將是已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）。

湖人傳奇球星高比與次女Gianna在內9人於今年初因為直升機墜毀意外，不幸罹難，全球球員、球迷悲傷不已，各界紛紛悼念這位不朽球星。當時，知名籃球電玩《NBA 2K》亦在意外發生後，在網上公開紀念高比，感謝他在球場內外的貢獻。

在高比不幸離世後，2K亦有發文悼念一代傳奇。（Twitter截圖）

高比曾於2010年及2017年登上2K封面。（網上圖片）

其實於高比驟逝之後，不少球迷、網友不約而同表示希望《NBA 2K》能夠再次讓高比登上遊戲封面，甚至有網友自行製作封面於網上進行聯署，希望遊戲廠商能夠聽到他們的聲音。

球迷自製《NBA2K21》封面向官方遊戲廠商喊話，希望高比能夠成為今年2K封面。（Twitter截圖）

從《Dear Basketball》懷緬Kobe：

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歷代《NBA 2K》封面人物：

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面對網民們的喊話，廠商一直未有出面回應。不過，今日傳出新一集《NBA 2K21》封面的新消息，事緣奧尼爾在接受電台訪問時大爆料：「是的，（封面）絕對（definitely）是高比沒有錯，大家不需要擔心。」奧尼爾表示如果遊戲也仿效「Jordan challenges」（佐敦挑戰），設計「Kobe challenges」（高比挑戰）的遊戲模式，重現高比生涯輝煌時刻，以及滲入黑曼巴精神（Mamba Mentality）元素更佳。

奧尼爾透露未知廠商會以特別版或其他形式發售高比為封面的《NBA 2K21》。（Getty Images）

奧尼爾訪問錄音：

Kobe Bryant on NBA 2K21? - https://t.co/2nw8n9ih7s



"Yeah. There is going to be Kobe," Shaquille O'Neal told me. "You don’t even have to worry about that"



Shaq also said a Mamba Mentality mode in the game would be 'brilliant.' pic.twitter.com/TOOdMhc4i7 — 👑📍Brandon ‘Scoop B’ Robinson, M.A. (@ScoopB) March 23, 2020

雖然未知奧尼爾的消息是否屬實，過往《NBA 2K》多於7月初公布新一集封面人物，並於9月發行上市，看來球迷們這幾個月要密切留意官方消息公布。