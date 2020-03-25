新冠肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐全球，美國疫情嚴重，NBA處於無限期停擺狀態。 木狼中鋒唐斯於社交網站上載短片，公布母親確診一事，指母親病情嚴重一度發近攝氏40度高燒，現處於人工昏迷狀態。 唐斯希望以此喚醒各界，認真看待病毒，做好防疫工作。

唐斯於自己instagram向外界公開母親確診一事，「自己生活現時就似置身地獄一樣」。唐斯稱她一開始感到不適，已即時叫她到醫院接受治療，並接受檢測是否染疫，病情很快就急轉直下，一度發近攝氏40度高燒，高溫症狀未有太大改善，咳嗽亦愈來愈嚴重。

唐斯指由於母親染疫，父親暫時需接受居家隔離。今年24歲的唐斯透露母親病情一直未有好轉，肺部功能每況愈下，呼吸有困難，需以呼吸機幫助呼吸。雖然「新狼王」一直告訴母親保持正面、堅強抗疫，但似乎未能令母親打起精神，「她說了些自己不想聽到的話」，一家人現時都十分難過。

唐斯希望大家正視新冠肺炎的嚴重性。（Getty Images）

唐斯指母親正與病毒搏鬥。（Getty Images）

呼籲做好防疫：「這病毒可以致命」

唐斯母親現時處於人工昏迷狀態，2015年選秀狀元自母親進入昏迷後就未有跟她說話，只能透過醫護得知最新情況。唐斯一臉倦容，似乎連日奔波不停，但「仍盡力保持正面」，自己指片是為了讓大家知道病毒的可怕，「絕不能輕視病情」，呼籲大眾保持社交距離，不要到人多的地方，因為「這病毒可以致命」，自己會為家人「戰鬥到底」。唐斯又說：「我們可以擊敗這病毒，但現時疫情嚴峻，大家一定要做好防疫措施。」

早前確診的爵士後衛米曹，於網上力撐唐斯：「頂住，願主保佑你！」

Stay strong @KarlTowns God has got you ❤️🙏🏾 https://t.co/krEvbzRXnI — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) March 25, 2020

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）