【NBA】停賽斷員工收入　獨行俠老闆牽頭顯佛心　76人卻需減薪

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）自去年末於中國武漢爆發後，一直蔓延至歐美。近月美國境內開始大規模傳播，甚至連NBA球員亦陸續確診，令聯盟即時停擺賽季。 惟賽事無限期暫停，意味球隊、職球員生計收入大受影響。不過獨行俠良心老闆古班（Mark Cuban）承諾，支援球場鐘點工人及球隊員工生計，並強調「照顧員工也是生意之一，這將影響企業品牌未來的形象。」

美國境內新冠肺炎疫情持續飆升，截至目前為止已錄得65650宗確診、死亡人數逾930人，全國進入緊急狀態。加州政府早前亦宣布「封城」，呼籲市民盡量留在家中，避免外出接觸群眾。肺炎同時波及運動聯盟，爵士球員高拔（Rudy Gobert）NBA首名確診者，然而NBA立即「叫停」賽季，冀減少球員、球迷間的接觸。惟疫情仍然在球壇蔓延，籃網的杜蘭特（Kevin Druant）、塞爾特人史馬特（Marcus Smart）在內等14名NBA職球員先後確診，加上美國境內疫情未見緩和跡象，令復賽遙遙無期。

目前連同杜蘭特在內有14名NBA球員及職員確診新冠肺炎。（Getty Images）

新冠肺炎確診運動員圖輯（按圖放大）：

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停擺賽季期間，除了賽事進程受影響，背後的「蝴蝶效應」牽連甚廣。首當其衝當然有球場門票、媒體轉播廣告收入，其次還有球員薪水，甚至連球場內小食、飲品攤檔、服務生、消潔工的鐘點人員收入同樣頓失。雖然球隊此時收入大減，但是不同球隊老闆願意與員工共渡時艱，其中可謂聯盟中「佛心老闆」的獨行俠班主古班便是其中表表者。在賽季停擺初期，他已即時聯絡獨行俠主場員工指：「我想了解他們在停賽間損失幾大，同時要知道預計援助的金額；很多人是按工時支薪，在球場的工作或許是他們唯一的收入來源。」

賽季被停擺、被清空的獨行俠主場，同時意味每支球場主場數以百計的員工生計嚴重受影響。（美聯社）

不止獨行俠主場，湖人主場史達普斯中心（Staples Centre）同樣門可羅雀，門票、零售、餐飲受重創。（美聯社）

「我們必須有所作為。」古班在停擺初期與斬釘截鐵地說，他隨後再宣布一項揩施，球隊員工在當地餐廳所購買的早、午餐均能全數向球隊報賬。停擺期間，球隊的損失不斷疊加，但是古班沒有急於要求復賽，將球隊經濟減至最低，他強調以員工安全為首要考量：「這不僅是一個安全的問題，也是一個商業問題。企業要如何應對，將決定他未來10年的品牌形象，如果早早復工卻有人生病，或你沒有好好照顧員工或股東，便會遭到熱議。」

古班一向是良心老闆，過往曾為陣中已退役名將奴域斯基加薪成為一時佳話。（Getty Images）

員工也是企業的資產之一，如何對待員工同樣影響外界看待企業的形象，古班深明生意之道：「企業好好照顧員工是明智做法，同時亦是其生意之一，這是我的看法。」古班的「佛心」不僅用於旗下員工，他更與陣中球星當錫（Luka Doncic）、鮑維（Dwight Powell）及球隊基金會捐出50萬美金（約390萬港元）幫助支援醫護人員的兒童看護費用計劃，令醫護人員無顧之憂地對抗疫情。

古班（右）為善不落人後，他更聯同當錫（左）、鮑威爾捐款。（Getty Images）

古班此刻挺身而出更帶起牽頭作用，拋磚引玉令各支球隊的球員相繼捐出薪水幫助不同員工。騎士的路夫（Kevin Love）、活塞比歷克格芬（Blake Griffin）和公鹿「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）亦慷慨解囊，各捐10萬美元（約78萬港元）支援主場員工，展現艱難時刻互助精神。

球員與球場職員、員工就像大家庭一樣，當主場員工面對困難，球星們都會與之一起共渡時艱。（Getty Images）

球星抗疫捐款捐物資善心舉動（按圖放大）：

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有老闆願意共渡時艱，但同時亦球隊要求員工自願減薪減少開支，76人與NHL（美國冰曲聯賽）新澤西魔鬼隊班主團Harris Blitzer Sports & Entertainment雖不裁員，但是月薪的全職員工減薪，工作日數改為4日，同時詢問球隊總經理辦公室職員及教練團職員會否參與減薪。不同球隊有不同做法及措施，無論如何，希望球壇甚至全球能夠渡過今次疫情考驗。