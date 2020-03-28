【新冠肺炎】爵士戰勝病毒　全隊隔離兩周後解除傳染風險

NBA的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情始於爵士中鋒高拔，其後隊友後衛米曹亦告「中招」。 爵士總算捱過抗疫的3月，宣布全隊職球員，包括兩名患者，最新一次檢查後確定無人帶有新型冠狀病毒，解除隊內傳染風險。米曹確認痊癒，立即在社交網站報喜。

爵士在球隊官網公布，自隊中有球員確診新冠肺炎後，全隊職球員立即自我隔離14天。當地時間28日，球隊上下再次接受猶他州衛生部檢查，確定全員安全，沒有傳染風險，代表高拔（Rudy Gobert）與米曹（Donovan Mitchell）已痊癒。爵士將繼續跟從建議，保持社交距離，減少外出。

米曹病徵非常輕微，仍促外界勿掉以輕心。（Getty Images）

米曹戰勝肺炎，立即在Twitter上慶祝一番。他發出一幅小孩跳舞的動態圖，帖文只有一個雙手合十的表情圖案，及後不忘提醒大眾保持距離，「謹記，就算你沒有症狀，都可能被感染。祝福大家安好。」他在16日曾接受訪問稱，自己雖被感染，但完全沒有病徵。

▼米曹戰勝肺炎，心情不言而喻。

至於高拔，在確診前一次記者會上「玩咪」一幕，又被爆料在更衣室「周圍摸」，廣受批評。他早前交代心情並公開道歉，「對於被我禍及的人，當時我沒發覺自己已被感染」。

高拔有欠衛生意識，還望經一事長一智，莫再做傳染病幕後黑手。（Getty Images）

重看高拔反智行為：

其他確診籃球員（按圖放大）