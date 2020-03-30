【籃球】前NBA球星由中國入貨　平賣N95口罩　引紐約官僚大混亂

前NBA球星馬貝利（Stephon Marbury）於中國籃壇打滾多年，現時為CBA球隊北京控股紫禁勇士的教練。雖然多次展現出對中國的愛，但這名曾效力多支NBA球隊的後衛依然十分惦記故鄉紐約市。新冠肺炎現時肆虐紐約，馬貝利決定出手幫家鄉抗疫。

於中國武漢爆發的新冠肺炎，現時於紐約州已經奪去965人的生命，並有近6萬宗確診個案，紐約市疫情最為嚴重，現時已有逾33000人確診，並有678宗死亡個案。馬貝利念及家鄉紐約市及出生地布魯克林區，與一間中國公司合作，以低於正常價格的每個2.75美元，平賣N95口罩給紐約市作抗疫之用。

馬貝利早於2015年已得到中國永久居留權。（Getty Images）

「怎說也好，我來自布魯克林，」馬貝利於北京接受美國傳媒訪問時說：「我的心告訴我要盡全力幫助紐約。」馬貝利又指自己有家人居住在布魯克林區的康尼島（Coney Island），於當地亦有不少熟人，得知有不少家庭受到疫情影響，「希望這樣做會讓更多知道用口罩的重要性」。

馬貝利現時於CBA執教。（Getty Images）

馬貝利於NBA 13年生涯與傳媒關係不佳，但到中國卻完全是另一回事。（Getty Images）

送口罩引起混亂 州衛生局希望對話

馬貝利已向布魯克林區首長Eric Adams聯絡，協調如何完成今次交易，但Adams告訴紐約傳媒，紐約州衛生局告知不用口罩。《紐約郵報》記者嘗試聯絡州衛生局時，只得到官員「希望可與馬貝利聯絡」的答案，並表示會與Adams就今次口罩事件保持聯絡。

馬貝利於NBA打滾13年，其中5年效力紐約人。曾入選兩次NBA明星賽的他2010年轉戰CBA，並於2012年嘗到夢寐以求的總冠軍，2013年成為CBA外援MVP。

今年43歲的馬貝利2015年得到中國永久居留權，多次大讚於中國的生活，但至今仍未放棄美國護照及入籍中國。