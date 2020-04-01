【The Last Dance】米高佐敦紀錄片提早上映 　高比生前片段曝光

被疫情籠罩的籃球圈，終於傳來一點喜訊。 《ESPN》公布一代「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的紀錄片《最後一支舞》（The Last Dance）將提前在本月19日上映。在NBA因疫情停擺期間作出這決定，令一眾球迷帶來無限振奮。

新冠肺炎自去年尾於中國爆發後，至今蔓延全球，美國境內疫情更加日趨嚴重，受影響的更有NBA在內各項體育賽事。

聯盟3月初出現首宗球員確診個案後，隨即宣布停擺賽季，除了各球星閒得發慌，球迷頓時亦失去一睹球星風采的機會。

（The Last Dance）將提前在本月19日在美國《ESPN》上映，屆時影片將剪輯成10集。（影片截圖）

《The Last Dance》播放日子，球迷一定要記住！！

不過兩星期後，球迷將可目睹一代「籃球之神」的生涯點滴。《ESPN》宣布米高佐敦（Michael Jordan）的紀錄片「最後一支舞」《The Last Dance》將提前在本月19日在美國《ESPN》上映，屆時影片將剪輯成10集，分5個星期播放。值得一提，在美國以外地區的球迷，將可從《Netflix》收看這部紀錄片！

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消息一出，除了大眾雀躍，就連向來視MJ為偶像的現役球星們也表現興奮。勒邦占士在得知公布後，立即在社交媒體發文：「4月19日可以快一點來嗎！我急不及待了！！」

紀錄片中亦有超過100個訪問，亦包括已故高比拜仁從未公開的訪問片段。（影片截圖）

紀錄片內仲有邊個？（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

《The Last Dance》由一支貼身追蹤公牛的攝製隊所拍，超過500小時的影像包含MJ在1997/98球季奪下生涯第6個NBA總冠軍的經歷。紀錄片中亦有超過100個訪問，當中除了有當年公牛班底積遜教練、隊友柏賓，亦有已故球星高比拜仁從未公開的訪問片段。

紀錄片原定今年6月上映，惟據《紐約時報》記者Andrew Marchand指，因NBA停賽關係，製作組決定提前推出，冀為球迷帶來娛樂。

《The Last Dance》由一支貼身追蹤公牛的攝製隊所拍，超過500小時的影像包含MJ在1997/98球季奪下生涯第6個NBA總冠軍的經歷。（Getty Images）

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