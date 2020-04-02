【NBA】獨行俠班主「5月中復賽」褪軚　CBA開季無期影響大

NBA受新冠肺炎影響，現時無限期停擺。獨行俠班主古賓（Mark Cuban）自稱曾與美國疾病管制與預防中心 （Centers for Disease Control and Prevention）交流後，對5月中以閉門形式復賽感到樂觀。但隨中國職籃（CBA）未能如期於4月開季，古賓再提5月中復賽論，顯然「褪軚」。

古賓於3月一個訪問曾表示與「CDC及其他有關部門的人士交談過」，認為NBA閉門作賽可行，更對「5月中復賽感到樂觀」。不過，由1月改到4月開季的CBA，遵從中國政府命令各項體育比賽延遲開季或復辦，現時開季無期，使得古賓亦感到NBA重開成疑。

NBA重開無期。（Getty Images）

《EPSN》認為，美國體壇視CBA能否於4月開季為實驗例子。CBA本來有計劃，將20隊分兩組，一個月於兩個城市進行常規賽。《ESPN》認為NBA可以參考這個想法。不過，現時開季無期，使得古賓亦不知道NBA何時可以重開。「老實說我不知道（何時復賽）」，古賓近日於一個電台節目改口說：「我只知道安全一定要放在第一位，絕不能冒險。」

古賓本來認為5月可以復賽，但其後改口表示NBA重開無期。（Getty Images）

CBA本來改到4月開季，但隨中國政府命令改期後，未知何時開季，圖為中國籃球協會主席姚明。（Getty Images）

古賓：「美國需要運動比賽」

古賓亦就之前「5月中復賽」言論澄清，他沒有跟任何人談過確實復賽日期。不過，對於CBA 20隊分兩組比賽的計劃，他認為於NBA亦適合實行。古賓說：「我告訴你為什麼我覺得這計劃可以考慮，因為美國需要運動比賽。北德州的所有人都想再見到獨行俠落場比賽，為這支球隊打氣歡呼。就算不能入場親身感受也好，都想在電視機旁大叫及與友人擊掌，這些都是我們需要。任何可行的方法，我都會支持。」

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）