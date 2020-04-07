【防疫至上】NBA選秀禁止面對面接觸　改為限時網上面試

新冠肺炎影響全球體壇，今年NBA選秀亦受影響。為了減少接觸，阻止疫情擴散，聯盟外出指引禁止各隊與合資格參加選秀的球員面對面見面，改為限時視像面試。聯盟亦禁止球隊舉辦選秀前測試，及禁止球隊向球員要求最近的操練片。

由於美國現時已有近37萬人確診於中國武漢爆發的新冠肺炎，NBA處於無限期停擺。為了減低進一步擴散疫情風險，聯盟現時禁止球隊操練，要求各隊球員及職員盡量留家隔離。疫情未有改善之下，NBA決定改變一些選秀會舉行前的準備工作。

NBA選秀前的球員面試將改為視像面試，並限時4小時。（Getty Images）

NBA一眾球隊於大學籃球界揀蟀，並非只派球探到各大學觀看比賽，就決定選哪一名球員。各隊會與希望得到的球員面試，聯盟及各隊都會舉行選秀前測試（Pre-draft Workout），讓球探可近距離看到一眾合資格選秀球員。

不過，隨聯盟頒布新指引，一眾球隊將不能面對面接觸球員，只能以視像面試。面試更設有時限，無論多少隊想見球員A也好，視像面試限時4小時。

NBA球隊不得要求球員寄操練片段。（Getty Images）

今次選秀最大改變，是球隊將更依賴球探報告及其他情報收集。由於現時禁止各隊團隊操練，故不可以舉行選秀前測試以觀察球員體能。NBA的新指引更禁止球隊向球員徵求操練片段，只能透過球探報告、大學比賽及操練等影片，去評估球員的能力。

2020年選秀會定於6月25日在紐約布魯克林的網隊主場柏克萊中心舉行，但現時美國疫情仍然嚴峻，有機會受到影響。若不改期，今年選秀或改為網上直播。

NBA各隊球探只可由大學比賽及操練片評估球員。（Getty Images）

施華：資料太少難作決定

NBA總裁施華近日接受訪問表示，現階段仍難以預計何時才可復賽，故只能將決定今季前途的時間再押後，或許到5月才會有答案。他又指美國時間3月11日宣布聯盟停擺時，難以想像到今日仍未能好好掌握疫情，「最好的情況是NBA可於季後賽前重開」，但仍未能決定到復賽日期。

施華指停賽後兩周，已有不同的復賽方案，「如果我們在這天重開，對常規賽有什麼影響？那麼季後賽什麼時候開始？季後賽打到哪一天作結」，但他指過去一段時間，聯盟對疫情的資料太少，不能預測前路如何。他又指NBA有決定前，會聆聽專家意見，一切以全國人民健康及安全為先。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）