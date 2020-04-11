【天使的禮物】高比拜仁10年前一個窩心舉動　拯救正值低潮前隊友

為了鼓勵一位正歷經低潮的朋友，大家會怎樣做呢？ NBA已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）選擇默默鼓勵朋友，他探訪朋友的偶像杜奧巴（Didier Drogba），為他取得簽名球衣，藉以鼓勵當時被湖人裁掉的前隊友亞當摩利臣（Adam Morrison）。當年高比的窩心舉動，令摩利臣大為感動。雖然二人之後無緣再當隊友，高比亦因直升機意外與世長辭，但這個回憶一直烙印在摩利臣腦海中。

高比在今年初因為直升機墜毀意外，與次女Gianna在內9人不幸離世，各界名人、球迷紛紛悼念一代傳奇殞落。其中一位湖人前隊友、現已退役的摩利臣靜默多時，直到他早前在電台節目中，分享高比生前為了鼓勵自己的一件貼心事跡，這一切要從摩利臣加入NBA聯盟初期說起……

雖然高比與摩利臣作為隊友日子不長，不過他們一同為總冠軍奮鬥過，難怪高比為了鼓勵對方而費盡心思。（Getty Images）

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摩利臣在2006年以探花之姿進入NBA，曾經在湖人待過兩個球季，與高比、加素（Pau Gasol）一同達成總冠軍二連霸（2009年、2010年）。可惜，摩利臣因為傷患加上自身糖尿病關係，令他難以在高強度的NBA世界立足，被湖人於2010年釋出後「無人問津」。

摩利臣為2006年選秀的探花，被夏洛特山貓選中開始其NBA生涯。（Getty Images）

被傷患及疾病纏擾的摩利臣（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

在這段沒有「落班」的低潮時期，摩利臣開始封閉自己，足不出戶，被沮喪、抑鬱的情緒包圍：「我開始在家隱居起來，我沒法出門到社區，因為我知道其他人一定問我為何不打球。」當時只是26歲的摩利臣處於情緒深淵，他沒法主動與外界交流，在他快墜入谷底時，高比與杜奧巴聯手拉他一把。

當年知道摩利臣的情況後，一向很維護摩利臣的高比到訪摩利臣非常喜歡的車路士，並在史丹福橋球場與摩利臣偶像杜奧巴見面。（車路士官方facebook）

「有一天我收到高比好友、湖人保安主管Robert Lara訊息，他問我家中地址並準備寄一份包裹給我。」摩利臣陷入10年前的回憶之中，娓娓道出高比為他送上鼓勵、祝福的經過：「我後來收到包裹，那是杜奧巴穿過的比賽球衣以及親筆簽名，上面更寫住『親愛的Adam，祝你一切安好。』（To Adam, Best Wishes）」

高比取得杜奧比的簽名球衣後，同時回贈自己的簽名球衣予當時的車路士隊長泰利（右）。（車路士官方facebook）

摩利臣一直以為這件球衣是高比打電話得到，直到高比逝世那一天，車路士在官方社交媒體上載一張高比與杜奧巴的合照，摩利臣才發現那是高比當年親自為他取得簽名。「我放大那張照片看到寫住『To Adam』，天啊！我才知道他親自找到杜奧巴為我拿到的簽名！高比知道我當時低潮，沒有球隊，他就像幫助其他人一樣，默默幫助我。」

高比找到杜奧巴並拜託對方於比賽球衣上簽名，藉以鼓勵正值低潮的摩利臣。10年後當高比逝世的一天，摩利臣憑這張官方照片發現那是高比親自為他取得的簽名。（車路士官方facebook）

高比低調地為朋友送上祝福，希望自己的一番心意能夠為朋友走出困境。摩利臣及後重新振作到歐洲發展，後來他於2012年再次嘗試重返NBA不果，決定從此退出職業籃球員舞台。雖然摩利臣無法再見到高比，不過相信他每次看到那件杜奧巴簽名球衣，摩利臣會憶起二人這段窩心的回憶。

摩利臣（左）因此重新振作，在歐洲發展兩年後，再次回到NBA尋求機會。他曾與拓荒者簽約，可惜在開季被裁掉。（Getty Images）