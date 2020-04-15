疫情下的人情味　青松校長堅持出糧予籃球教練：他們是學校一份子

新冠肺炎疫情下，各行各業大受打擊，因取消訓練課堂或欠缺場地，更令一班教練收入大受影響。 在人人掙扎求存的時刻，香港道教聯合會青松中學校長吳友強決定負起「家人」的責任，讓校內籃球教練葉偉恒改以網上影片形容維持訓練，如常支付薪資，「在疫情之下，我們不能將教練放在一旁，反而讓他們發揮空間嘗試另一個教學方式。」 學校是一個大家庭，這是一個老生常談的大道理，如果家人遇上困難，你們會伸出援手或是棄之不顧呢？

爆發新肺冠炎掀起一波蝴蝶效應，從亞洲到歐美全球大規模出現確診、死亡個案，各國經濟大受打擊，旅遊、零售、飲食、服務業首當其衝。其後全港學校1月尾開始停課，學界至精英賽、小至地區賽事均取消。政府隨後再實施「限聚令」，體育館、街場先後「封框」，加上停課、賽事取消連番打擊，教練受着不少學校或私人教導基於環境考量均需暫停訓練，令他們生計受影響。

體育館、街場在3月尾開始「封框」，讓教練面對生計問題。（網上圖片）

有教練轉行兼職送貨

面對生計成問題的日子，教練們沒有自怨自艾，努力另覓出路。

部分教練暫時轉行兼職送貨、的士司機、外賣員，亦有如青松籃球教練葉偉恒般幸運的，獲校方繼續支付其薪資。吳校長支持教練以網上影片教學訓練校隊，不停薪亦希望助人暫緩燃眉之急：「其實我們起初沒想過以此形式訓練學生，因為本來預計2月復課，追上原先進度。」誠然，人算總是不如天算，誰料到疫情一直未見緩和，每天仍有新增確診個案，復課日子一延再延，至今仍未看到曙光。

葉偉恒（右）為青松舊生，在此艱難日子得到母校吳校長的支持，令他非常感動。（龔嘉盛攝）

一直注重及支持校內體育藝術發展的吳校長，從學生時期熱愛運動，在球場上學懂的應變能力，充份應用在校內支援：「大家估計復課需時，我很擔心學生沒足夠訓練，所以與體育科老師商討，看看能否轉換另一個形式繼續訓練。」青松體育科主任馬sir與葉偉恒商量後，認為以影片訓練是可行方向。

「教練在課室之外教育學生，其實亦是學校一份子，同時是學生成長階段不可或缺的老師。如果我們在疫情之中，完全不為他們想辦法，只是把他放在一旁，這做法極不理想，我們更不能這樣做。」

吳校長繼續支付薪水，全因「一份子」的概念。

教練因疫情下日常教學、學生訓練受影響，吳校長努力固有環境下作出應變安排，現於籃球隊、音樂、舞蹈實行網上教學，手球隊亦正準備中。（龔嘉盛攝）

吳校長認為運動能讓學生保持正面，希望學生於停課時保持運動的習慣，故此與體育老師馬sir（右）商討網上教學的可行性。（龔嘉盛攝）

網上運動、健身教學例子，不過還是教練最清楚學生情況：

+ 3 + 2

「希望學生也能像我們般去尊重教練」

為人師表身教重於言教，除了教育課本知識，學生的品德修養同樣會受老師、學校影響。故此吳校長教育理念非常講求「身教」：「人人都說『學校是大家庭』，於我看來家庭最重要便是『身教』。我們如何尊重教練，希望學生也能像我們般去尊重教練。」在短短半小時訪問之中，吳校長口邊不時強調「感恩」二字，他亦能將空泛的「感恩」化為實際行動。

放手讓老師與教練發揮、信任彼此的決定、感謝大家不辭勞苦訓練學生，這不正正體現「感恩」、「一家人共同進退」嗎？

教練長年訓練及帶領學參加學界賽事贏下不少獎盃，與學校同享榮耀。在教練面對艱難時候，吳校長認為要「感恩」，想辦法為教練們解困。（龔嘉盛攝）

教練是從小訓練而成的體育精英

吳校長在艱難時刻願意拋開數字，這份「人情味」實是難能可貴。惟他坦言落實之前仍有現實思量：「我們有考慮過現階段換個方式訓練，教育局會否認可呢？不過我們當下還是繼續進行。」此憂慮也是人之常情，畢竟學校金錢來自教育局支持，動用一分一毫都要經過考慮，「最後我們很高興接到教育局通告，他們都支持學校以不同方法讓教練教導學生。」

疫情之下教練們為了生計或轉行維生，或許令香港流失部分專業教練，吳校長頗擔憂此情況：「不敢說希望影響同行，但我很緊張未來社會。教練是從小訓練而成的體育精英，如果這些精英被今次疫情『打沉』的話，將會影響到未來培育更多精英。」

吳校長一直著重「身教」、教導學生們要「感恩」，他希望藉今次尊重、幫助教練的舉動，能夠影響學生。（龔嘉盛攝）

從新冠肺炎疫情爆發初期，外界少不免聯想起2003年沙士情況。當時吳校長剛從副校長升至署理校長，校內開始實行網上教學。想不到17年後香港再次受疫情影響，吳校長亦即將在今個學期完結後退休。假如一直復課無期，吳校長最後在任時光可能這樣默默度過，不過他對此不以為然，「學校的氣氛文化、框架不是一人能變出來，現在校內文化已固定，我相信繼任人能夠維持。」

吳校長即將今個學年結束後退休，卸任校長一職，寄望繼任人能繼續傳承青松現有的文化、框架。（龔嘉盛攝）

吳校長在青松度過34年寒暑，見證一代又一代的學生成長，內心固然不捨。不過，看到吳校長佈滿歲月痕跡的笑容中盡是滿足，希望青松未來能夠繼續保持利益以外那絲絲的「人情味」與「感恩」。