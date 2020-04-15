【體育攝影】「紐約最佳攝影師」新冠肺炎離世　遺下無數精彩神作

2020年，大家都說是可恨的一年，只是剛過了三個月，接二連三的逝世消息，全世界都被愁雲慘霧朧罩著。 美國疫情快速升溫，成為全球最嚴峻的國家，不斷傳出感染和死亡的個案，生死之下各項運動大賽都變成次要。 紐約體育界其中一個最熟悉面孔，也意想不到地正值壯年時離開人世。

球員確診，NBA停擺。到4月13日木狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）母親與病魔搏鬥超過一個月後不幸離世，而前一日《New York Post》體育攝影師考西（Anthony Causi）也因新冠肺炎於紐約長島北岸大學醫院（NorthShore University Hospital）離世，終年48歲。

消息傳出後震驚球壇和攝影界，不少昔日鏡頭下的球星都紛紛哀悼這為他們捕捉過英姿的攝影師。

上星期三Anthony Causi曾在Instagram上發布一張自己在病床上的照片，沒有想過這就成了他最後一張「作品」。（Anthony Causi Instagram）

《New York Post》總編輯：他是紐約最好的攝影師

美國布魯克林出生的考西，1994年加入《New York Post》，曾擔任相片編輯，轉職為攝影師後曾紀錄美國職棒（MLB）洋基隊、大都會，職業美式足球（NFL）的巨人隊、噴射機，美國職籃NBA紐約人和籃網。

在考西的鏡頭下紀錄過不少大場面和經典時刻，《New York Post》總編輯Stephen Lynch表示他是紐約最好的攝影師，「這25年來，他捕捉那些重要時刻的瞬間。他的談吐總是溫和、風趣，也常保持和善，深為被他拍攝的人所尊重，受和他一起工作的人所景仰。」

Anthony Causi曾拍攝過不同的大型賽事，也曾與Kobe Bryant「同框」。（Anthony Causi Instagram）

上星期三，考西曾在Instagram上發布最後一張相片，相中的他躺在醫院病床上，戴上氧氣罩。

但過去數日病情急轉直下，並於星期日病逝，終年48歲。考西留下妻子羅米納（Romina）及一雙兒女約翰（John）、米亞（Mia）。

25年經驗的資深體育攝影師，就因今次肺炎而逝去實在可惜。（Anthony Causi Instagram）

Anthony Causi眼中的NBA（按圖放大）：

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Anthony Causi拍攝過的其他運動照片（按圖放大）：

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