【新冠肺炎】NBA出售近90款隊徽布口罩　防飛沫等實際功用成疑

美國新冠肺炎的疫情持續，嚴重程度更成為全球之最，各項體育大賽也接二連三的停擺，其中NBA也在3月12日，傳出猶他爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）的確診消息後馬上叫停，中止賽季。 疫情下，NBA面對的問題接踵而來，但卻見到聯盟積極感對的一面：先有NBA高層減糧，不少班主保住職員的「飯碗」，球員們自發幫助弱勢等。如今NBA和WNBA摻一腳，與裝備的製造商共同出售口罩，口罩上印有各隊的隊徽，除了是紀念品外也是現在美國最需再的用品，只是這款口罩真的防病毒？

WNBA和NBA與裝備的製造商「Fanatics」其同出產一款布口罩，該款口罩已經在聯盟的官方網站有預售，價錢分別為一個裝的14.99美元和三個裝的24.99美元，口罩均印有不同的隊徽和設計，沿用各隊的主色。所有口罩出售的利潤將會撥入美國的「Feeding America」和加拿大的「Second Harves」幫助因失業或貧窮而失缺糧食的低下階層，為慈善出力。

大家都應該會好奇如果像James Harden 一樣擁有濃密的鬍鬚該怎樣戴口罩？（Getty Images）

早前NBA官方Twitter曾經發布一張圖片，教導球迷如何防疫，但卻沒有戴口罩一項。其中包括洗手至少20秒或是使用含酒精的洗手液、以拳頭代替擊掌、避免碰觸五官或是與病人接觸，但這九項中，卻沒有包含戴口罩。如今NBA表示推出的口罩是根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的建議，在公眾地方可以有多一重保障。而NBA和WNBA裝備製造商也會將生產籃球裝備的工廠轉為生產口罩和防護裝備，但並沒有提及口罩的用料是否能有效防病毒和孩沫，外型與一般布口罩無異。

NBA現在還在就賽季的延遲和取消之間掙扎。（Getty Images）

雖然口罩是現時的日常必須品，但NBA所產的布口罩又是否能阻飛沫和病毒？（NBA Store）

單個售賣的NBA和WNBA隊徽口罩（按圖放大）：

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一套三個的WNBA和NBA口罩 具球隊風格（按圖放大）：