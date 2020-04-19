【NBA名人堂】木狼最偉大球星沒有之一　加尼特字典裏只有強悍

籃球場上，總有些人令你心煩。 有些人很「神」擋也擋不住、有的「大心臟」得很，壓哨奠勝球總由他手上射出令你沮喪。 而有些，總有方法令你不自在，他叫加尼特（Kevin Garnett ）。

今屆NBA名人堂最終名單月初出爐，高比拜仁（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）、加尼特（Kevin Garnett ）一同上榜，叫球迷們不禁為集體回憶而歡呼。

加尼特1995年選秀首輪第5順位被木狼選中。（NBA）

2020NBA名人堂星級陣容：

+ 5 + 4 + 3

說到高比拜仁（Kobe Bryant），我們會深究他的「Mamba Mentality」，換轉是鄧肯（Tim Duncan），「Duncan Loyality」最令人感動。

KG？「Garnett's Intensity」也許是我們沒有充分認識的部分。

KG（右）那瘦長的竹竿身型，外界對他能否在NBA立足存下懷疑。（KG Instagram）

以成就論，KG比不上高比及鄧肯，而鮮明的個性亦未如傳奇二人般獲傳媒刻劃。惟一切與他的球技無關，只能怪大半生涯也待在從未踏足過NBA總決賽的木狼。

1995年選秀首輪第5順位被木狼選中，惟在米高佐敦這名超級巨星宣布回歸NBA的當年，外界看待高中生越級挑戰的態度偏向負面。特別是KG那瘦長的竹竿身型，外界對他存下更大的懷疑。

KG兩度效力木狼，一共渡過14個年頭。（Getty Images）

「我不喜歡跑步，但我喜歡進步」

面對質疑，表現從來是最好回應，高比拜仁的「凌晨4點的洛杉磯」聽過很多遍，事實KG亦有他「清晨5點半的沙灘」。

KG堅持每星期5天、清晨5時半到沙灘跑步，有時候更在沙上作間歇跑訓練。有人問他是否喜愛到沙灘跑步，KG斬釘截鐵說：「我不喜歡跑步，但我喜歡進步。」你看輕他的實力？他拼命的瘋狂訓練。

有人問他是否喜愛到沙灘跑步，KG斬釘截鐵說：「我不喜歡跑步，但我喜歡進步。」（影片截圖）

全能的「鋼條」

首度效力木狼的12年，連續5年入選防守一隊，KG的防守能力毋庸置疑，就連不時與他內線爭鬥的鄧肯也曾表示：「KG非常全能，亦是一個完美的內線，他覆蓋面積很大，能一個人支撐着球隊的防守體系。」

2004年他取下NBA最有價值球員的殊榮，當季平均每場24.2分、13.9籃板、5.0助攻、2.2封阻，表現相當全面。以後衛般的靈巧及內線的強悍、「1號位打到5號位」、穩陣的中距離跳投，KG證明自己是一支能抵抗襲擊且能攻擊的硬鋼條。

加尼特不時在場上說垃圾話（右一），火藥味濃。（資料圖片）

Garnett's Intensity

「Garnett's Intensity」除了是一種自我要求，更是KG獨有的一種投入感。相比高比的年少輕狂、鄧肯的永恆內斂，這個大前鋒的性格其實更有趣。

場外的他內向，他也承認自己是怕生的人。在場上他表現肉緊，成功時會仰天長嘯，自己犯錯時亦會握拳搥胸。叫球迷最深刻的莫過於2012年東岸決賽第3場，KG在熱火守衛包夾下強行上籃不成，卻遭對手撻在地上，但他順勢拳頭對地做出7下拳上壓，感覺是向眾人表示「這一摔不算什麼」、「老兵打不死」。

有KG就必定有封阻這一畫面。（Getty Images）

經典7下拳上壓片段 🔽

NBA最強Trash Talk之王

當然KG是NBA聯盟中數一數二的垃圾話（trash talk）高手，非友即敵毫不退讓，就如一頭野獸勢要把對手扯進自己的激情內。大概「Garnett's Intensity」的這個部分，最令人費解亦令人對手極度心煩。

封阻別人時愛大聲高呼「滾開吧！」、頭槌頂向侯活上演「魔獸鬥狼王」、賽中與「甜瓜」爭位連番爆發衝突，氣得安東尼賽後直接堵在籃網隊隊巴前要把話問個清楚。就連當年還是新秀的諾亞（Joakim Noah）曾向KG表露「你是我最喜歡的NBA球員」，惟狼王竟以粗口「FXXX you」回應。

加尼特（左）經常與安東尼（右）爭位連番爆發衝突。（資料圖片）

加尼特與安東尼多年來的「搏擊」

+ 3 + 2

「場上沒有空間容納軟弱」，KG投放入球賽中的專注強度就是有點嚇人，「對，我是嘗試佔盡優勢，如若你不想找麻煩，無問題，那你就離開球場吧！」如若還未能理解KG的心態，他還有一矢中的說話助你走入狼王世界：「不踩人，就是被踩，比賽是要求百分百的極致。」

瘋狂、古怪、霸氣，KG就是剛烈無比。

2015年KG頭槌頂向侯活上演「魔獸鬥狼王」,成為經典。（Getty Images）

有KG一定會出現的畫面：

+ 11 + 10 + 9

可惜「Garnett's Intensity」未讓他大紅大紫，生涯過半待在木狼，既是忠誠也是無奈。KG憑一己之力率領隊伍在西區突圍，但是「最遠」只踏上西岸決賽。

也許這樣，外界未有在意他卻是當年獲聯盟最高薪、6年1.26億美元合約的王牌球員。32歲的他決意離開木狼，並與雷阿倫（Ray Allen）、皮雅斯（Paul Pierce）組成了「GAP」塞爾特人三巨頭，首季便連克多支強敵，取得合作多年唯一的總冠軍。而那屆KG拿下年度最佳防守球員，對於他而言是一項遲來的肯定。

32歲的加尼特（右）決意離開木狼，並與皮雅斯（Paul Pierce）、雷阿倫（Ray Allen）組成了「GAP」塞爾特人三巨頭，首季取得合作多年唯一的總冠軍。（資料圖片）

也許KG這種倔強有根可尋。小時候父母離婚後，他被逼13歲起做洗車、當搬運，甚至連續20小時不眠不休地打工，沒有童年，只有刻苦。

「那些遇到挫折就輕言放棄的人，是懦夫不是我」，沒有大紅大紫他無所謂，待了13季才捧起NBA總冠軍他認為是值得，就算其後被塞爾特人交易到籃網並不如意，放棄從不是KG的選擇。

加尼特的努力換來一次NBA總冠軍。（資料圖片）

有一種努力叫加尼特

經歷2年的籃網低迷，KG決定回到他的初心明尼蘇達，2015年在一片興奮又感動下，狼王正式回歸。老實說，飽受風霜後的KG並未有為木狼帶來什麼戰績上的正面效果，但在背後卻一如既往影響着球隊。

前木狼球員拿芬（Zach LaVine）2016年親眼見證「Garnett's Intensity」的一幕：「我一直以為自己很努力，但有一天，我去了場館準備訓練，當時是晚上8點半，那時候我19歲。結果到了場館，我看到40歲的KG正在場上作衝刺訓練，而他的衣服早已濕透。」

前木狼球員拿芬（Zach LaVine）2016年見證「Garnett's Intensity」。（KG Instagram）

如說KG是想身教後輩也許太牽強，畢竟那「不踩人，就是被踩」的心態多麼冷酷無情。他會毫不害羞地說：「別人說『縱使你如何努力，總有人在某處比你更努力』。猜一猜吧......我就是那個人。」

也許KG是想向1995年出生的拿芬說，「我當年打NBA你先啱啱出世，行開唔好阻住阿叔操啦！」狼王從來沒有變調，其他事讓後輩自己領悟。

加尼特（右二）因雷阿倫（右一）轉投死敵熱火而不和，他更公開表示已刪掉後者的電話號碼。卡達（左二）成為美國隊在2000年奧運男籃金牌唯一仍在NBA征戰球員。（資料圖片）

一年後，KG敵不過傷患決意退役，就如他的球衣號碼一樣，「21」個球季無悔無憾。

他未必是戰役的必然MVP，更不如那些得分機器般40、50、60分攻擊，但他堅守的籃球基本，卻是每次勝利的根基。惟最擾人的是，他總是露出一副「你不會夠我努力」的模樣，令人心煩也很真實。

這就是「Garnett's Intensity」。

2017年KG敵不過傷患決意退役，就如他的球衣號碼一樣，「21」個球季無悔無憾。。（資料圖片）