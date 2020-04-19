【籃球熱話】Vanessa最傷感結婚周年紀念　Kobe親述為她鍾情因由

自從19年前開始，每年4月18日，都是Vanessa Bryant的快樂一天。浪漫的高比拜仁（Kobe Bryant）總是會花盡心思，親手為她製作各式各樣的貼心禮物慶祝兩人的大日子。 今年初Kobe與女兒Gianna在直升機意外中離世，結婚19周年紀念日只剩下Vanessa一人度過，堅強的她也忍不住流露小鳥依人的一面。

Vanessa上載一張兩人年輕時的合照，Kobe抱着她坐在梳化上，沒有看向鏡頭，閉上眼睛深情地吻着Vanessa的面頰，肉緊得鼻樑也歪了。她也抱着他的頭，兩人連體嬰一樣親密，Vanessa發自內心的笑容，一臉洋溢幸福。

她只簡單地寫上一句，已覺盪氣迴腸：「我的國王，我的心，我的最好朋友。親愛的，祝你結婚19周年快樂。我很想念你。我渴望你能健在，用雙臂緊抱着我。我愛你。」

Kobe生前訪問片段：她俘虜我的心

最令人感到心酸的是，她在另一帖文上載一段Kobe2001年接受訪問的短片，提及為何只鍾情Vanessa一人。Kobe在片段中說：「確實原因是很難解釋的，不過你會知道就是她。愛情是一種很有趣的事情，不能夠解釋，也難以理解。只能夠說，她俘虜了我的心，我知道就是她了。」

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高比解釋為何鍾情Vanessa片段：

2001年4月18日Kobe與Vanessa圓婚，片段正好在同一年拍攝。Kobe在片段中讚揚Vanessa是個堅強和意志力非常頑強的人。他當時預期兩人將會是一對非常有型的父母（cool-assed parents），說話的時候忍不住大笑出來，「我們會是一對非常年輕的父母。我們都是精力十足的人，她是，我也是。」

片段中的Kobe一臉深情，如今重看不禁令人悲從中來。甜蜜溫馨回憶，如今夾雜一絲苦澀。

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