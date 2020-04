【The Last Dance】MJ視角看公牛第6冠　球星Vs總經理的荒誕年代

公牛1997至98年再次踏上征途,但這一年的心情卻與之前5次奪得總冠軍完全不一樣。 無論是球隊上下,還是傳媒、球迷,都似知道這一季後,公牛王朝將會土崩瓦解。 米高佐敦多次拒絕重提舊事,數年前終於首肯,將一切娓娓道來。 紀錄片《The Last Dance》以公牛球員的角度回到1997至98年球季,再感受那「最後探戈」。

米高佐敦眾人為公牛於90年代贏得6次總冠軍,但最後一次1997至98年球季與其餘5次不同。積遜教練曾表示這一季或許會是「the last dance」,球員、教練與管理層不咬弦等因素,使得1997至98年球季將會是以MJ、柏賓及洛文等人為公牛根基的最後一章。

積遜透露與公牛管理層關係緊張,早已收到通知98年後「冇得留低」。(Getty Images)

一共10集的《The Last Dance》首兩集為公牛王朝的最後一章打開序幕。一支雄霸90年代的球隊,球星如雲,有「波神」米高佐敦、柏賓、洛文等人,教練亦是當代最強的積遜,今時今日會有誰會想到,在王朝如日中天之際拆散重建。

佐敦於紀錄片內大爆公牛於自己初來報到時紀律敗壞。(Getty Images)

今時今日根本不可能發生,就算是勇士今季有杜蘭特離隊,仍是保留核心三子保留實力。不過,在一個「球會比球員大」的年代,總經理的權力可謂「君權神授」,只要班主給予了權力,GM可以肆無忌憚地用。

Jerry Krause與公牛「前線」人員的關係緊張可算是時代的產物。Jerry Krause更說過:「贏總冠軍的是球團,並非球員。(Organizations win titles, not players.)」這一句使得公牛球員不滿,但Krause澄清自己說的是:「贏總冠軍的是球團,球員及教練不能單獨取勝。(Organizatiions win titles, not players and coaches alone.)」

佐敦於公牛及NBA的地位不能動搖,但那個年代並非「球星大過球會」。(Getty Images)

MJ於1997年總決賽後炮轟公牛管理層。(Getty Images)

積遜與Krause的關係有多壞?當公牛班主Jerry Reinsdorf親自勸服積遜多教一年後,Krause就向積遜表明,就算贏盡82場常規賽,亦不會與這名神級教頭續約。

MJ最初加盟公牛時,公牛風氣敗壞,更在紀錄片中承認見過球隊開淫亂派對,前輩在自己面前服用毒品。由「頹牛」時代領軍,讓球隊蛻變成為湖人之後的NBA統治者,但Krause的行為言論卻對球員沒有一點尊重,難怪MJ在1997年總決賽後,不開名批評球隊的GM。

柏賓為公牛犧牲不少,卻未曾得到應得的認可。(Getty Images)

第2集:柏賓

MJ在公牛初期以一己之力帶起全隊,但自己在第2季一度受傷,但一心想落場的心,使得MJ不理班主勸說,於季後賽冒住收山的風險復出,可見一代「波神」的鬥心。

不過,第2集一大主角是「二哥」柏賓。這名一直都是MJ「綠葉」的球星,在1997至98年是公牛的核心,助攻及偷波為全隊第一,得分只少於MJ,但薪酬卻是與大哥差天共地。MJ該季全季人工逾3300萬美元,而柏賓因為1991年時簽下的7年合約,只讓他在「The Last Dance」一季收到277萬美元的薪酬。

柏賓簽下的是7年1800萬美元的「奴隸級」合約,但卻總是為球隊付出最多,於MJ暫別球壇的時候孭起全隊,可想而知為什麼認為柏賓應該得到更多的掌聲。

