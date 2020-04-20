【The Last Dance】MJ視角看公牛第6冠　球星Vs總經理的荒誕年代

公牛1997至98年再次踏上征途，但這一年的心情卻與之前5次奪得總冠軍完全不一樣。 無論是球隊上下，還是傳媒、球迷，都似知道這一季後，公牛王朝將會土崩瓦解。 米高佐敦多次拒絕重提舊事，數年前終於首肯，將一切娓娓道來。 紀錄片《The Last Dance》以公牛球員的角度回到1997至98年球季，再感受那「最後探戈」。

米高佐敦眾人為公牛於90年代贏得6次總冠軍，但最後一次1997至98年球季與其餘5次不同。積遜教練曾表示這一季或許會是「the last dance」，球員、教練與管理層不咬弦等因素，使得1997至98年球季將會是以MJ、柏賓及洛文等人為公牛根基的最後一章。

積遜透露與公牛管理層關係緊張，早已收到通知98年後「冇得留低」。（Getty Images）

一共10集的《The Last Dance》首兩集為公牛王朝的最後一章打開序幕。一支雄霸90年代的球隊，球星如雲，有「波神」米高佐敦、柏賓、洛文等人，教練亦是當代最強的積遜，今時今日會有誰會想到，在王朝如日中天之際拆散重建。

《The Last Dance》頭兩集金句（按圖放大）

+ 3 + 2

佐敦於紀錄片內大爆公牛於自己初來報到時紀律敗壞。（Getty Images）

今時今日根本不可能發生，就算是勇士今季有杜蘭特離隊，仍是保留核心三子保留實力。不過，在一個「球會比球員大」的年代，總經理的權力可謂「君權神授」，只要班主給予了權力，GM可以肆無忌憚地用。

Jerry Krause與公牛「前線」人員的關係緊張可算是時代的產物。Jerry Krause更說過：「贏總冠軍的是球團，並非球員。（Organizations win titles, not players.）」這一句使得公牛球員不滿，但Krause澄清自己說的是：「贏總冠軍的是球團，球員及教練不能單獨取勝。（Organizatiions win titles, not players and coaches alone.）」

佐敦於公牛及NBA的地位不能動搖，但那個年代並非「球星大過球會」。（Getty Images）

MJ於1997年總決賽後炮轟公牛管理層。（Getty Images）

積遜與Krause的關係有多壞？當公牛班主Jerry Reinsdorf親自勸服積遜多教一年後，Krause就向積遜表明，就算贏盡82場常規賽，亦不會與這名神級教頭續約。

MJ最初加盟公牛時，公牛風氣敗壞，更在紀錄片中承認見過球隊開淫亂派對，前輩在自己面前服用毒品。由「頹牛」時代領軍，讓球隊蛻變成為湖人之後的NBA統治者，但Krause的行為言論卻對球員沒有一點尊重，難怪MJ在1997年總決賽後，不開名批評球隊的GM。

柏賓為公牛犧牲不少，卻未曾得到應得的認可。（Getty Images）

第2集：柏賓

MJ在公牛初期以一己之力帶起全隊，但自己在第2季一度受傷，但一心想落場的心，使得MJ不理班主勸說，於季後賽冒住收山的風險復出，可見一代「波神」的鬥心。

不過，第2集一大主角是「二哥」柏賓。這名一直都是MJ「綠葉」的球星，在1997至98年是公牛的核心，助攻及偷波為全隊第一，得分只少於MJ，但薪酬卻是與大哥差天共地。MJ該季全季人工逾3300萬美元，而柏賓因為1991年時簽下的7年合約，只讓他在「The Last Dance」一季收到277萬美元的薪酬。

柏賓簽下的是7年1800萬美元的「奴隸級」合約，但卻總是為球隊付出最多，於MJ暫別球壇的時候孭起全隊，可想而知為什麼認為柏賓應該得到更多的掌聲。

紀綠片仲有乜名人會出現？

+ 10 + 9 + 8

《The Last Dance》播放日子，球迷記得mark實！