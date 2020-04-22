【The Last Dance】為柏賓平反　洛文卡爾撐抗爭有理　MJ暗批自私

《The Last Dance》紀錄籃球之神米高佐敦（Michael Jordan，簡稱MJ）與芝加哥公牛王朝最後一季，在新型冠狀病毒Covid-19大流行令全球體壇停擺下，首兩集甫開播已在美國打破收視紀錄。 第二集的焦點無疑是「二哥」柏賓（Scottie Pippen），他為低薪合約抗爭，MJ卻不同意。多名前隊友以至現役球員、網民均為他抱不平。

《The Last Dance》近日上架，球迷可以重溫一代「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）、柏賓和一眾隊友1997至98年最後一次為公牛王朝奪得總冠軍的心路歷程。

首兩集一大重點，無疑是柏賓與公牛管理層的長期抗爭。一切紛擾，始於一份「不平等合約」。

The Last Dance：公牛王朝不止MJ一人，「二哥」柏賓也舉足輕重。（網上圖片）

不平等合約？

1990/91球季芝加哥公牛贏得球隊首個總冠軍後，速速跟柏賓續約。1987年選秀加入NBA即被交易到公牛，1991年柏賓的新人合約仍餘下兩年，獲得球會開出一紙5年總值1800萬美元的長約。

他不理經理人和身邊人反對，跟公牛簽下這份「賣身契」，由於新約沒有排除餘下兩年新人合約，換言之實際年期是7年。

柏賓當然不是瘋子，1991/92球季他的年薪為280萬美元，當年在全NBA排第16位，即使以他的地位和貢獻理應賺得更多，其時隊中最高人工的MJ也只是320萬年薪，他排第二，已算是不錯。

他經理人對新約的不滿不是銀碼，連公牛班主Jerry Reinsdorf也在《The Last Dance》中說：

「我記得那是一份對他來說長得不明智的合約。」還聲稱，「我跟Scottie（柏賓）說出跟米高（佐敦）一樣的話：如果我是你，我不會簽這份合約，年期實在太長了，你可能低估自己的身價。」

相關文章：

【The Last Dance】MJ視角看公牛第6冠 球星Vs總經理的荒誕年代

公牛人工排第六 全NBA第122

隨時日過去，原先看似不俗的合約，果然愈來愈不像樣。1997/98球季，公牛人工最高的米高佐敦年薪已接近3300萬美元，其次為460萬美元的朗夏柏（Ron Harper）和古高（Tony Kukoc），然後是450萬美元的洛文（Dennis Rodman）和「澳洲牛」朗尼（Luc Longley）的320萬美元。

原先全隊第二位的柏賓，跌至第六位，人工依然是280萬美元，全NBA只排122位。身為NBA霸主公牛中的巨星，隊中助攻王兼且在得分、籃板、抄截等第二最高，柏賓人工竟低於「行行企企」的朗尼已是難以想像。

柏賓在《The Last Dance》為當時簽下這份被世人稱為「NBA史上最搵笨合約」（The worst NBA contract ever）自辯，「我認為自己不能冒險。我承受不到假如受傷不能繼續打球的日子。我必須確保家人得到照顧。」

MJ身邊最重要的夥伴──柏賓（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

柏賓的合約抗爭

身為全NBA僅次MJ的球員，柏賓自然開始對合約感到不滿。那個年頭，NBA尚未有相關條例保障球員，在公牛總經理Jerry Krause和班主Jerry Reinsdorf「無賴到底」拒絕加人工之下，他也無計可施，唯有以自己的方式跟球隊搞對抗。

最爭議一幕是1997年10月他決定在球季中途進行一項腳部小手術。此手術原本可留待球季完結時才做，惹來MJ不滿。佐敦說：「Scottie（柏賓）那次做錯了。他嘗試逼使球隊管理層更改合約，Jerry（公牛時任總經理Jerry Krause）根本不會就範。」

沒有MJ的日子，柏賓撐起公牛（按圖放大）

+ 3 + 2

卡爾：柏賓值得全NBA第二最高人工

可是似乎只有MJ一人這樣看，曾效力公牛的金州勇士卡爾（Steve Kerr）便說，「所有人也非常尊敬Scottie（柏賓），我們感受到他的沮喪。他理應成為NBA第二最高收入球星，至少也一定要入前五位。」

「因此我們都很同情他，沒有人對他進行那次手術感到怨恨。」卡爾稱，之後隊友沒有再為此事多言，「我們明白要給他一點空間」。

失去柏賓公牛戰績一度低迷，下半季他及時復出，協助公牛3至4月間連勝13場，並以62勝20負成為東岸中部分區冠軍，最終在總決賽4：2再挫爵士，第六度奪得總冠軍。柏賓那年離隊後如願在火箭得到一份近四倍人工的合約，積遜教練離隊，MJ 1999年1月第二度宣布退役，公牛王朝瓦解。

The Last Dance：曾效力公牛的勇士教練卡爾，為柏賓當年待遇感不平。（Getty Images）

《The Last Dance》頭兩集金句（按圖細閱）

+ 3 + 2

相關文章：

【The Last Dance】米高佐敦紀錄片提早上映 高比生前片段曝光

祖蒙特格連：對MJ感失望

看罷第二集《The Last Dance》柏賓如何被公牛管理職欺壓，一向敢言的勇士球員祖蒙特格連（Draymond Green）力數MJ不是，「作為隊友，如果柏賓那樣做，我不會生氣，因為我明白他在做什麼。」他指出，「（公牛）管理層顯然只顧自己，不理會球員利益。」

「我對米克（佐敦小名）有點失望。時至今日，他仍是一副『Scottie（柏賓）那樣做是不對的』態度……他自己賺3600萬美元，（柏賓）只有200萬美元。」格連批評，「當提及米高佐敦的名字時，可以不提到柏賓嗎？他只是坐在後備席嗎？那根本完全不合理。」

格連認為，「當你的家園華麗宏大，年入3600萬美元，說出一句：『不，你應該聽話』，自然非常容易」，問題是，「這男人只有200萬美元，那真是不像話。」

The Last Dance：明明是公牛第二重心，柏賓的人工竟較「澳洲牛」朗尼更低。（Getty Images）

洛文：柏賓曾是全球最佳球員

一代籃板王洛文在公牛第二王朝才加入，他以局外人身份在《The Last Dance》提及加盟公牛之前球隊的狀況，「如果你有留意柏賓，當米高佐敦離開NBA的1993、1994和1995年，柏賓是全世界最佳球員。」

外號「小蟲」（The Worm）的洛文，對柏賓欣賞有加，「如果人們還不清楚此事，他當時在球隊每項數據均是排第一，每一項也是。」他記得在1990/91那季季後賽東岸決賽的對碰，當時洛文效力活塞，「當1991年（公牛）擊敗活塞時，Scottie（柏賓）猶如有一雙翼般厲害。當米高（佐敦）離隊，Scottie挑起大樑。他是全球最佳球員，只是人們並不知道。」

The Last Dance：洛文（右）大讚柏賓曾是全球最優秀球員。（Getty Images）

1993年7月，米高佐敦父親被賊人謀財害命殺死。3個月後MJ首次宣布退休。1994年2月宣布加盟芝加哥白襪隊，轉項打職業棒球。他的棒球生涯短暫，1995年3月宣布復出籃球壇。

在他闖蕩棒球界的1993/94、1994/1995兩季，僅在NBA上陣17場。期間柏賓被逼擔正，洛文說得沒錯，那段日子他平均得21.7分、8.4籃板、5.4次助攻、2.9次抄截、1次封阻，表現冠絕全隊。相對一眾因MJ而無法奪冠的球星，「波神」身邊的柏賓也在MJ萬丈光芒之下，失去應有讚譽。

永恆的公牛「二哥」是NBA史上最被低估的球員之一，當年球迷未必識貨，幸好一眾前公牛隊友、前對手以至現役NBA球星紛紛為他抱不平，柏賓的偉大通過這套紀錄片再次為世人所認識。

相關文章：

【The Last Dance】《體通天下》播MJ紀錄片 幾個步驟即免費收看

【The Last Dance】首播創紀錄片收視新高 米高佐敦捐出所有收益

《The Last Dance》播放日子如下