【The Last Dance】首播創紀錄片收視新高　米高佐敦捐出所有收益

NBA巨星「籃球之神」米高佐敦(Michael Jordan)贏97/98球季總冠軍的紀錄片《The Last Dance》周日晚首播頭兩集,收視即創紀錄,平均610萬人觀看,成為《ESPN》史上收視最高的紀錄片。美國傳媒報道,米高佐敦打算將紀錄片的所有收益捐予慈善機構。

米高佐敦在97/98球季帶領公牛封王,個人第6次贏得NBA總冠軍。一共10集的《The Last Dance》紀錄了米高佐敦及公牛的封王過程,包括一些未曾曝光的片段。在美國東岸時間星期日晚9時,《ESPN》連播兩集《The Last Dance》,第一集的收視高達630萬名觀眾收看,刷新《ESPN》史上的紀錄片收視紀錄。

《The Last Dance》在過去周日首播,大受歡迎。(畫面截圖)

《The Last Dance》頭兩集金句

《The Last Dance》收視大收,會不會令米高佐敦豬籠入水?據《福布斯》的記者透露,57歲的米高佐敦會將全部收益捐贈予慈善機構,估計有300萬至400萬美元。下周日晚,《The Last Dance》繼續連播兩集,而香港的觀眾就可以到《體通天下》上免費收看。

香港觀眾想看《The Last Dance》,先到《體通天下》登記做會員!

由晚上10時開始播出的第2集《The Last Dance》,亦有580萬名觀眾,這兩集的收視率平均有610萬名觀眾。之前收視最高的《ESPN》紀錄片是講述棒球及美式足球運動員波積遜(Bo Jackson)的《You Don't Know Bo》,這套在2012年播出的紀錄片平均收視有360萬觀眾。暫時《The Last Dance》的收視比《You Don't Know Bo》的舊紀錄高七成!

在星期日,《The Last Dance》是Twitter及Google最熱門的關鍵字,而在Twitter頭30個熱門話題之中,有25個與這套米高佐敦的紀錄片有關。本身在2018年宣布推出《The Last Dance》時,已經令人期待,加上新冠肺炎疫情下,幾乎已經沒有體育賽事的直播,所以《The Last Dance》可說是一眾體育迷翹首以待的甘露。此外,在上周五舉行的WNBA選秀會,收視亦創紀錄,成為近16年來最多人收看的WNBA選秀會,排史上第2多。