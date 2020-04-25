高比拜仁最後一季全記錄不日曝光　生前已審視剪輯內容

正當球員、球迷為剛上映的「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》而興奮之際，另一個話題之作亦密鑼緊鼓製作中。據外媒報道已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）在生涯最後一季僱用攝製隊跟拍，甚至深入休息室、訓練場所及飛機全方位紀錄一舉一動。紀錄片在高比離世前已進入剪輯階段，將不日面世。

高比在2015/16球季迎來他於湖人的第20個賽季亦是最後一季，為了全面紀錄生涯各個重要時刻。高比僱用自己的拍攝團隊貼身無限制跟拍，包括他以及湖人球隊，日常與隊友在主、客場的休息室和訓練室、訓練、包機時的一舉一動。

高比生前在最後一季僱用自己的拍攝團隊全程跟拍，製作紀錄片。（Getty Images）

對於當時拍攝情況，前湖人公關副總裁John Black透露團隊擁有前所未有的拍攝權限：「他們比任何人有更多的權限，我們當然在聯盟能允許的範圍內同意他們要做的一切，有時甚至假裝沒看見，好讓他們能做到更多。」拍攝團隊大規模拍攝，光是高比生涯最後一戰對陣爵士，怒轟60分的那一場，已經有6部攝影機多角度拍攝高比，其安排及鏡頭的仔細度甚為認真及全面。

高比在生涯最後一仗個人狂轟60分，當時出動6部攝影機紀錄他的一舉一動、表情動作。（Getty Images）

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由於拍攝團隊長時間跟拍高比，這亦令當年有份被拍攝的前湖人球員蘭斯Jr.，以及其他隊友初時未算習慣，更要時刻提防：「我們會特別留神注意大家在討論甚麼，因為你不知道誰在看或如何剪接這些對話片段，所以我們在鏡頭周圍保持柔和的聲音。」不過蘭斯Jr.還期待紀錄片：「那很酷，因為這是黑曼巴。」他也補充很自豪能與NBA傳奇一起打球，但他不想重新經歷17勝65敗的球季。

蘭斯Jr.（左）透露由於攝影機長期跟拍，令球員們特別注意平常對話。（Getty Images）

當時高比走到哪，身旁一定有攝影團隊拍攝。（Getty Images）

誠然，有別於《The Last Dance》紀錄米高與公牛第2次三連霸光輝時刻，高比最後一季恰巧就是湖人以17勝65敗創下隊史最差戰績，球員們還要面對緊貼拍攝的鏡頭確是有點不自在。據悉紀錄片在高比離世前已經進入剪輯階段，高比亦曾經為內容提出自己意見。按原定安排紀錄片將於數年內推出，現在也不會改變上映的計劃。

雖然高比紀錄片未有提前上映，不過亦不改其面世計劃，球迷們拭目以待，窺探傳奇生涯最後的絕密片段。（Gett Images）

高比於美國時間1月26日與次女Gianna Bryant在內9人，因一場直升機墜毀意外罹難。兩父女早前已經入土為安，並在湖人主場史達普斯中心（Staples Center）中舉行追思會 。

以高比方式說再見（按圖放大）：