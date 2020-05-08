【NBA】艾迪杜高普Twitter「失控」　弟弟護兄心切急澄清

網絡世界危機處處，不時出現名人帳號被盜，就連「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）帳號也難逃被黑客盯上。「字母哥」早前在社交平台頻頻發表激烈言論，更侮辱已故傳奇高比拜仁（Kobe Bryant）。種種奇怪言論引起網民熱議，「字母哥」隨後澄清手機、社交平台及銀行帳號址被盜用，他向被攻擊的對象致歉，公鹿目前正調查事件。

「字母哥」在個人社交平台Twitter曾「發表」不當言論，用字非常激烈，大罵「公鹿是一支種族歧視的球隊，要是我單場沒有攻入60分便叫我『黑鬼』」、「我想轉隊到勇士」、「去你的勒邦占士，他想買兇刺殺我」。黑客發佈文章同時在貼文標註對象，似乎擔心自己的言論未被對方關注。

「字母哥」（右）帳號被盜用，更在網上發布言論攻擊占士（左）。（Getty Images）

黑客利用「字母哥」帳號表示占士買兇暗殺自己。（Twitter截圖）

「字母哥」帳號被盜用，發表激烈言論（按圖放大）：

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在「字母哥」帳號被盜之後，其弟弟K艾迪杜高普（Kostas Antetokounmpo）即時跳出來解釋哥哥「失控」言論：「Giannis的Twitter、電話、電郵及銀行賬戶都被駭客盜取，他真誠地為他推特發布的一切內容道歉，他會盡快找回帳號的。」弟弟更憤怒地強調黑客發布不合適且噁心的說話。

在哥哥帳號被盜用後，其效力湖人的弟弟Kostas（右）急急為哥哥護航、澄清。（Getty Images）

Kostas在網上急於為「字母哥」解釋，表示他社交帳號，甚至銀行戶口均被盜用。（Twitter截圖）

「字母哥」在取回帳號之後，立即發文澄清帳號被盜用：「我的帳戶被盜用，目前還在調查這件事。那些發文和圖片是都極其荒謬，令我感到十分失望和厭惡！」黑客的發文同時牽扯到多位大牌NBA球星，甚至已故傳奇高比，「字母哥」亦真誠向受影響的球員及家人致歉：「對於公鹿隊、米杜頓（ Khris Middleton）、占士和居里家庭被那些不切實際的推文牽涉其中，我感到很悲傷和抱歉。我亦為高比家人們感到特別難過，他們在如此悲痛的時候，不應該受消極和惡劣行為所影響。」

「字母哥」在取回個人帳號的主導權後，即時向占士、居里、高比家人致歡。（Twitter截圖）