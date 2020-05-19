【NBA】勒邦占士與Netflix合作拍籃球電影　出鏡與否有待公布

「More than an athlete」Nike的活動中，NBA湖人球星勒邦占士（LeBron James）曾經想告訴世人他不只是一個運動員。 言出必行，占士去年已參與《Space Jam 2》 的拍攝搖身變為演員，今年更成為製片，與美國著名演員Adam Sandler合作Netflix的籃球電影《Hustle》。

占士繼參與拍攝《Space Jam2》外，更將成Netflix籃球電影的製片人。（Getty Images）

占士名下的製作公司SpringHill Entertainment將會參與製作Netflix電影《Hustle》。故事講述由笑匠Adam Sandler飾演的球探被NBA踢走，隨後為證明自己，並急需找一名有天賦的球員重返NBA。

電影由《We the Animals》導演Jeremiah Zagar執導，並找到《NBA 2K20》編劇Taylor Materne和《A Star is Born》的金獎提名編劇執筆編寫劇本。今次將再與籃球員合作，但至於占士會否出鏡成為其中一角，仍是未知之數。

占士出演《Space Jam2》（網上圖片）

Adam Sandler曾與前NBA球星加尼特（Kevin Garnett）共同演出《Uncut Gem》，當時在片大飾演一位貪婪的紐約珠寶商，與籃球員有金錢上的糾紛。

由阿當桑迪拿（Adam Sandler）主演飾演沉迷賭博的紐約鑽石區珠寶商。（《Uncut Gem》劇照）

NBA球星也可以進轟大銀幕：（按圖放大）