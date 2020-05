NBA｜卡達大學時始知麥基迪是親戚　憶明星賽企硬讓MJ打正選

一代「入樽王」卡達(Vince Carter)最近於網台節目《All the Smoke》接受訪問,自爆一直到大學3年級才知道麥基迪(Tracy McGrady)是「老表」,多得一個「她」。

由班尼斯(Matt Barnes)及積克臣(Stephen Jackson)主持的《All the Smoke》,邀請過不少昔日名將及現役球星,已去世的高比拜仁(Kobe Bryant)都曾上過這個節目,大談自己的NBA生涯。

卡達於網台節目大談自己NBA生涯點滴。(資料圖片)

1998年成為NBA一員的卡達,新秀時期效力速龍,與表弟麥基迪帶領速龍由「魚腩」變成東岸「黑馬」。現時效力鷹隊的他在節目上透露二人由細打波打到大,但一直都不知道兩人是表親。

於籃球名門北卡羅萊納大學(UNC)出身的卡達表示,大學3年級時夏天與麥基迪在北卡打波,二人關係極好,但都不知道二人原來是親戚。

卡達直到大學才知道麥基迪是自己表弟。(資料圖片)

卡達與麥基迪將速龍改頭換面。(網上圖片)

一次家庭聚會得悉真相

當麥基迪向卡達表示自己要出席家庭聚會,要離開數日,卡達亦不以為然,只跟他說「下周見」。被譽為「半人半神」的卡達又指自己因為學業關係,未能回到家鄉出席家族聚會,其祖母跟麥基迪說自己有個孫兒於北卡打球,麥基迪詢問名字時,才知道是卡達。

卡達於速龍成名,更贏來「半人半神」的美譽。(網上圖片)

麥基迪更即時用卡達祖母家的電話打給卡達,於電話中不停說:「What's up, Cuz(Cousin口語化)?」卡達一時之間不知道如何反應,只問:「Who the hell is this?」當麥基迪告訴他,卡達祖母的家翁是麥基迪祖母的胞兄,卡達才知道原來二人是疏堂親戚。

麥基迪97年選秀被速龍選中,之後更向球會推薦卡達,速龍終於1998年選秀會揀了卡達,這對老表組合於1998到2000年讓速龍改頭換面。

卡達企硬將正選位讓給MJ,但聯盟「唔識做」破壞了MJ最後一場明星賽。(資料圖片/Getty Images)

明星賽因MJ讓位 批聯盟唔識做

班尼斯於節目中與卡達談及2003年明星賽,卡達當時與「波神」米高佐敦(Michael Jordan)一起入選東岸明星隊。本為正選的卡達決定將位置讓給MJ,當時效力巫師的佐敦以卡達以能力爭取到位置為由拒絕。

雖然卡達「企硬」指如果MJ不出任正選,自己會一直坐在後備席不出場,但MJ到宣布出賽名單時仍不願意搶走卡達位置,直到卡達再三要求,MJ才步出球場。卡達又指當比賽進入第一次加時,MJ於剩4.8秒之際Fadeaway射入領先一球,應該即時終止比賽,但聯盟「唔識做」要繼續比賽,才會出現謝美奧尼爾(Jermaine O'Neal)侵犯高比,使比賽進入第2次加時,東岸明星隊輸了比賽,使得MJ最後一次明星賽以吞敗終結。

卡達22年NBA傳奇生涯(按圖放大):