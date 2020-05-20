NBA｜卡達大學時始知麥基迪是親戚　憶明星賽企硬讓MJ打正選

一代「入樽王」卡達（Vince Carter）最近於網台節目《All the Smoke》接受訪問，自爆一直到大學3年級才知道麥基迪（Tracy McGrady）是「老表」，多得一個「她」。

由班尼斯（Matt Barnes）及積克臣（Stephen Jackson）主持的《All the Smoke》，邀請過不少昔日名將及現役球星，已去世的高比拜仁（Kobe Bryant）都曾上過這個節目，大談自己的NBA生涯。

卡達於網台節目大談自己NBA生涯點滴。（資料圖片）

半人半神卡達走過4代（按圖放大）：

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1998年成為NBA一員的卡達，新秀時期效力速龍，與表弟麥基迪帶領速龍由「魚腩」變成東岸「黑馬」。現時效力鷹隊的他在節目上透露二人由細打波打到大，但一直都不知道兩人是表親。

於籃球名門北卡羅萊納大學（UNC）出身的卡達表示，大學3年級時夏天與麥基迪在北卡打波，二人關係極好，但都不知道二人原來是親戚。

卡達直到大學才知道麥基迪是自己表弟。（資料圖片）

卡達與麥基迪將速龍改頭換面。（網上圖片）

一次家庭聚會得悉真相

當麥基迪向卡達表示自己要出席家庭聚會，要離開數日，卡達亦不以為然，只跟他說「下周見」。被譽為「半人半神」的卡達又指自己因為學業關係，未能回到家鄉出席家族聚會，其祖母跟麥基迪說自己有個孫兒於北卡打球，麥基迪詢問名字時，才知道是卡達。

卡達入樽直中逐格睇（按圖放大）：

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卡達於速龍成名，更贏來「半人半神」的美譽。（網上圖片）

麥基迪更即時用卡達祖母家的電話打給卡達，於電話中不停說：「What's up, Cuz（Cousin口語化）？」卡達一時之間不知道如何反應，只問：「Who the hell is this？」當麥基迪告訴他，卡達祖母的家翁是麥基迪祖母的胞兄，卡達才知道原來二人是疏堂親戚。

麥基迪97年選秀被速龍選中，之後更向球會推薦卡達，速龍終於1998年選秀會揀了卡達，這對老表組合於1998到2000年讓速龍改頭換面。

卡達企硬將正選位讓給MJ，但聯盟「唔識做」破壞了MJ最後一場明星賽。（資料圖片/Getty Images）

明星賽因MJ讓位 批聯盟唔識做

班尼斯於節目中與卡達談及2003年明星賽，卡達當時與「波神」米高佐敦（Michael Jordan）一起入選東岸明星隊。本為正選的卡達決定將位置讓給MJ，當時效力巫師的佐敦以卡達以能力爭取到位置為由拒絕。

雖然卡達「企硬」指如果MJ不出任正選，自己會一直坐在後備席不出場，但MJ到宣布出賽名單時仍不願意搶走卡達位置，直到卡達再三要求，MJ才步出球場。卡達又指當比賽進入第一次加時，MJ於剩4.8秒之際Fadeaway射入領先一球，應該即時終止比賽，但聯盟「唔識做」要繼續比賽，才會出現謝美奧尼爾（Jermaine O'Neal）侵犯高比，使比賽進入第2次加時，東岸明星隊輸了比賽，使得MJ最後一次明星賽以吞敗終結。

卡達22年NBA傳奇生涯（按圖放大）：