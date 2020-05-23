猶他爵士的功勳教練史隆（Jerry Sloan）不敵病魔與世長辭，NBA眾人同聲哀悼這位史上其中一位最偉大教練。 史隆一生雖未取得年度最佳教練奬項，但他的好，除了體現於那千多場勝仗外，還有做人態度。史隆的容人之量最為人稱道，連他一生中最難嚥下的氣，最後也能放下，是君子的典範。在他離去之時，無論聯盟、曾效力球會、同儕和後輩等，無不讚譽他是偉大教練，同時稱許他是真正的好人，其影響力可想而之。

適逢近日有關公牛第６度奪冠的紀錄片《The Last Dance》熱播，當年NBA人和事也再被提起。在第10集公牛奪冠後，史隆親自走上公牛隊巴和眾人握手道賀和道別還歷歷在目，想不到未足一周史隆就告別塵世，令人唏噓。

球員年代在公牛打出名堂

要概括史隆一生，唯有籃球。他在爵士的教練生涯太偉大，令人幾乎忘記他也是個好球員。史隆大學畢業後於1964年選秀獲巴爾的摩子彈（現巫師）挑選，一年後展開NBA生涯。效力子彈一季後，遇上聯盟擴充組成新軍芝加哥公牛，他獲挑選而轉會，成為創隊球員之一，被稱為Original Bull。

史隆身高近兩米，是公牛創隊的功勳名將。（美聯社）

史隆是公牛創會首十年的台柱， 1975年更首次奪得中西組冠軍，是公牛佐敦年代來臨前唯一一次。他兩度入選明星隊，1976年因傷退役，公牛為紀念其功勞，把4號球衣引退。或許當時他也料不到，將來在教練生涯中能夠帶給他遺憾的，也是公牛。

⬇️史龍親述公牛球員年代故事⬇️

上世紀60、70年代的NBA仍然是巨人掛帥的年代，起初最火紅的巨人球星有標羅素（Bill Russell）和張伯倫（Wilt Chamberlain），70年代復有天勾渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）和禾頓（Bill Walton）接力，6呎5吋的史隆雖非巨人，但也不是矮個子，作為後衛的他攻守兼備，為日後執教鞭的籃球哲學打下基礎。

執教公牛之後，史隆轉戰爵士，建造出球隊最輝煌時代。（Getty Images）

史隆戰術板上的Pick n Roll

在今日以三分球盛行的潮流下，史隆的領軍方針是傳統老派教練，以控衛作為攻勢起點，配合高大球員在高位擋拆（pick and roll）製造空位，再依賴走位造出不同變化，務求盡量接近籃框得分。不過，每一隊的戰術簿中，總有不同的擋拆走位戰術來應對不同對手防守，這一切也可能是源自史隆，他也是運用這種戰術最嫻熟的教頭，甚至有人稱他為當代進攻教父（Godfather of modern NBA offense）。其愛將卡爾馬龍（Karl Malone）曾表示，爵士隊中單是他自己一人，已有11種不同的單擋走位模式去尋求突破，隊中每個人也是製造機會的關鍵。

史隆在公牛退役後兩年，就被招攬進球隊教練團作球探和助教，一年後正式掌帥。在公牛領軍不足三季，初執教鞭的史隆未竟全功，雖然在第二季曾帶領球隊重返季後賽，可惜在第三季中便因戰績太差被辭退，僅錄得94勝121負的戰績。

離開公牛後，史隆輾轉來到他一生中最重要的地方：猶他爵士。他先在球會當了一年球探，再做三年助教；至1988年球會決定提升他為主教練，正式展開在爵士23年領軍之路。

史隆兩度率領爵士闖入NBA總決賽，可惜遇上如日方中的佐敦和母會公牛隊。(路透社)

史隆接掌爵士之時，手上主將史托頓（John Stockton）和卡爾馬龍已有數年NBA經驗，史托頓的實幹打法和傳球眼界，與馬龍的身體素質和準繩中距離投射，配上史隆的擋拆戰術體系可謂如魚得水。除了馬龍和史托頓，爵士先後擁有不少實力猛將，如「長人」伊頓（Mark Eaton）、「死光槍」漢拿錫（Jeff Hornacek）、「大貓」卡亞（Antoine Carr）、謝夫馬龍（Jeff Malone）、羅素（Bryon Russell）、桑頓安達臣（Shandon Anderson）等人，眾將星味不足但極具實力，能完全配合史隆以控衛策動、擋拆走位、內外兼備的戰術體系。

史隆在NBA總決賽率領爵士作客公牛。史隆是公牛的創隊成員，在公牛主場頂部仍然掛有已榮休的4號球衣，那正是史隆的號碼。(Getty Images)

史隆要求球員打得硬淨，拼盡全力，當你能全心為球隊出力，他也會付出100%心力去栽培你成材；無論球場內外都有如慈父般對待球員，得到爵士上下擁戴。史隆帶領爵士首季已打入季後賽，踏入90年代，球隊更大熟大勇，在97和98年兩度打入總決賽，惜遇上如日中天的公牛，無功而還，可謂時也命也。不過自88/89一季起，至02/03年連續15季打入季後賽，足以令史隆成為其中一位最偉大的教頭。

星散又如何？史隆靠着新一代球員，讓爵士重現本色。（Getty Images）

與D-Will不和含淚離開爵士

當2003年季後賽首圈被帝王淘汰，史托頓退休而馬龍轉投湖人，外界認定爵士「有排沉」。但史隆一手重建球隊，2003/04年球季帶起基利蘭高（Andrei Kirilenko）等人，史隆在當季的年度教練投票排第二。3季後爵士完成革新，由基利蘭高、保沙（Carlos Boozer）、迪朗威廉斯（Deron Williams）等大勇下重返2007年季後賽，僅在西岸決賽不敵當屆總冠軍馬刺。

史隆一生幾乎與爵士劃上等號，史托頓(左)和馬龍(右)可謂他的得意門生。(美聯社)

說到威廉斯（D-Will），不得不提這個令爵士球迷由愛變恨的人。他曾經是球隊的當家球星，被視為傳奇史托頓的接班人，但是D-Will 2011年因戰術分歧與史隆鬧翻，當時D-Will作為組織攻勢的場上大腦，竟無視史隆的戰術調度屢次自行發揮，讓史隆怒不可遏。

二人傳出不和後，爵士竟然站在D-Will一方而無視史隆的尊嚴，史隆心感得不到球會支持，廿多年來努力亦被無視，故憤而辭職。更戲劇性的是，D-Will不久後也離開爵士，一場爭拗換來「三輸」局面，之後外界亦批評D-Will是導致史隆提早結束執教生涯的凶手，爵士亦欠史隆一個體面的榮休和告別，以及多年來為球會付出的肯定。

迪朗威廉斯(D-Will、右二)與史隆教練(左二)最終能冰釋前嫌，來個世紀合照感動世人。(網上圖片)

史隆在2016年時宣布自己罹患柏金遜症，身體一直欠佳，管理層已再度執位的爵士以及D-Will本人，亦盼望與史隆重修舊好。經過多方努力，終於在2018年促成D-Will和史隆會面。

據悉，史隆在這次閉門會面中，一開始時仍未釋懷，將當年所有的怒火一吐為快。D-Will經過多年沉澱，也感到當年自己行為太不成熟，同時與其他教練合作後也知道史隆的好是他此生再難遇到，故只有一直誠心向恩師致歉，最後二人解開多年心結，史隆亦大方泯恩仇，眾人拍下世紀合照。

D-Will得悉史隆死訊後，也在個人IG帳戶上載與恩師的合照，深情發文，除了表達對史隆的逝去相當悲痛，也慶幸當初在爵士球團牽線下，把握機會修復與史隆的關係。

「聽到史隆離去的消息，我悲痛萬分，為他妻子和他們的家人默哀，我知道我在猶他的那件事之前一直沒能圓滿的結束，幸好我能有機會和他坐下來，把事情講清楚，一切都未算是太遲。這些事絕對讓我餘生難忘。」D-Will在IG上寫道：「很幸運能被史隆執教五年多，從他身上我學到了太多了。你明白，只要你在場上，他永遠在你背後支持你。」

史隆和D-Will的故事，亦告訴年輕球員No one is bigger than the team（沒有任何人能凌駕球隊）這條隊際運動的金科玉律，D-Will的悔意正是再次突顯團隊之間互相尊重的意義。

史隆最終不止與迪朗威廉斯冰釋，也與爵士重修舊好，2013年他重返球會擔任顧問和球探指導，球會也將代表他的勝仗總數「1223」掛起，永遠懷念他的功績。(美聯社)

二人冰釋前，外界一直知道史隆為此事對D-Will和爵士耿耿於懷，因為這事實在令他如俗語所言「臨老唔過得世」，但他最終選擇原諒眾人，足證他那偉大，難怪連一眾名帥同行如積遜和普波域治，都對史隆讚譽有加。積遜指史隆是固執的人，但作為教練，正需要這種固執成就自己的戰術體系；普帥則指史隆心胸廣闊得像草原，NBA將永遠懷念史隆。

史隆教練生涯榮譽和統計：

1）2009年以教練身份進入名人堂 2）常規賽1221勝803負，勝率60.3%（NBA排第四） 3）執教猶他23年間僅一季勝率低於五成 4）9名達到1000場常規賽勝仗教練之一 5）2名能率領單一球會達到1000勝教練之一 6）4名能連續15季帶領打進季後賽教練之一 7）NBA和美國職業聯賽史上率領同一隊最長的教練（23年） 8）1996年阿特蘭大奧運奪金的美國隊教練團之一

史隆的教練時代（按圖放大）