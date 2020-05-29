【黑人問號】楊格失業2年盼重返NBA收山　一句留言聞者心酸

著名球星「黑人問號」尼克楊格（Nick Young）最後一次踏上NBA賽場，已經是2018年12月披上金塊球衣。可惜他後來被裁掉，至今仍未落班。 快將35歲的楊格迎來球員生涯尾聲，渴望能夠再次以球員身份在NBA作戰，光榮告別球員生涯。

楊格於2007年參加NBA選秀獲巫師選中，展開職業生涯。12個NBA職業生涯球季之中，曾先後效力巫師、快艇、76人、湖人、勇士，並在勇士首次贏得總冠軍指環，為其職業生涯的高峰。

楊格效力勇士的最後一季，終收穫總冠軍指環。（Getty Images）

除了球場上為人熟悉，楊格另一個代表作非「黑人問號」莫屬。（網上圖片）

可惜，他在隨後一季的12月轉投金塊，轉會後20天，上陣4場便被裁掉，當季留下平均上場 9.3 分鐘的數據，自此無人問津。這段未有落班的日子中，楊格曾經公開表示希望再次獲得一紙合約。去年12月，湖人與快艇的洛城打吡過後，楊格曾向湖人示好，希望能夠再次簽下他，可惜最後無回音。

楊格2018年12月被金塊簽下，可惜上陣4場便被裁掉。（Getty Images）

楊格去年曾經向湖人喊話，會盡全力為湖人以及他的生涯，再次拿下總冠軍。（Twitter截圖）

「黑人問號」楊格球場外的花邊新聞與生活（按圖放大）：

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楊格離開球場已2年，不論是狀態、意識和身手，均大不如前，重返NBA賽場亦非易事。不過，楊格似乎仍然抱有期望，早前再次在Twitter發文表示：「NBA，我只求多要一年便好了。」從這句貼文完全可以感受到楊格的渴望，極希望在退役之前能夠再戰一季NBA，可惜仍然未有球隊有任何回音。只好祝福他能夠如願，在NBA綻放生涯最後光芒。

楊格簡單的一句貼文，讓人看得心酸。（Twitter截圖）