George Floyd被殺｜普波域治批特朗普無能　「美國白人只在逃避」

美國非裔男子George Floyd於明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警員以膝頭壓頸送院後死亡一事，引發連串抗議，甚至演變成警民衝突。 NBA眾多球員及球隊先後就黑人權益與警暴問題發聲，而今日馬刺教練普波域治（Gregg Popovich）發表了反種族主義言論，並炮轟美國總統特朗普逃避責任，是懦夫一名。

馬刺教練普波域治（Gregg Popovich）炮轟美國總統特朗普逃避責任。（Getty Images）

George Floyd被白人警察殺害的慘劇，觸發美國國內一連串的反歧視示威。各界人士紛紛就事件發聲，當中包括NBA聯盟的一眾。馬刺教練普波域治（Gregg Popovich）今日亦向記者透露他對事件的看法，並強調種族主義仍存在令人震驚：「我們所有人都看到了這暴力和種族主義，往時我們經歷過，但至沒有任何變化，這也是抗議活動演化得具爆炸性的原因。」

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：

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George Floyd事件在美國全國繼續升溫，無論是運動員、名人、甚至前總統奧巴馬亦多次表明反種族主義，惟有一人卻對事件避而不談。 普波教練亦痛批此人的領導能力：「特朗普是一個懦夫，這能解釋為何他一直躲在白宮的地下室裏；除了逃避，他並沒有更好的方法對應，因為他就是一個瘋狂的白痴（deranged idiot）。」

普波教練：「特朗普是一個懦夫。」（Getty Images）

視而不見、聽而不聞就能解決問題？普波教練則認為，要改變，當權者先要有力去了解事實：「沒有領導力也不知道問題出在哪的話，永遠都不會改變到什麼，美國白人一直只在逃避解決這問題，因為避免已成為了我們的特權。」

米高佐敦就George Floyd被殺一事發聲明回應。（Twitter截圖）

事實普波教練與特朗普並不是首次開「口水戰」，去年10月就「中國禁播NBA事件」問題二人隔空互批。特朗普批評普波域治及勇士主帥卡爾，在NBA中國風波中不願表態，並直指二人只懂不停說美國的壞話，「但談到中國時，就不願說任何負面評論」，惟普波教練反擊「我們的總統是懦弱且恬不知恥」。

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：