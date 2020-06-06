George Floyd被殺｜佐敦未來10年捐1億美元　促進平權及教育

美國明尼蘇達州警察暴力事件，令觸發美國國內反種族歧視浪潮。NBA一眾現役及退役球星紛紛發聲，包括「籃球之神」米高佐敦。 佐敦日前聲明稱受夠種族歧視帶來的悲劇，又呼籲示威者克制。他今日透過其品牌「Jordan Brand」宣布在未來10年向推動種族平等的機構捐款，總額達1億美元（7.8億港元），冀盡一分力消除歧視。

Jordan Brand今晨（6日）在Twitter公布捐款聲明，佐敦及其品牌在未來10年捐助促進種族平等、社會公義和教育的的機構。Jordan Brand總裁Craig Williams稱，社會、政府與民權領袖必須聯成一線，帶來長遠效果，「我們仍有很多工作要做，才能為黑人社群帶來實際影響。我們願意肩負責任」。

聲明指Jordan Brand黑人社群的一分子，「這個群體一路克服難關，對抗全球各地的歧視，每天都為洗刷種族主義和不公義的劣跡而努力」。

米高佐敦籲示威者克制 「不要跌入暴力循環」

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米高佐敦發聲，呼籲杜絕種族歧視問題。（Getty Images）

可惜，這份努力，仍未足夠。聲明續稱一代又一代人努力不懈，把夢想傳承到下一代，令世間了解這份意願和行動的優點，但未竟全功，「2020年了，社群裏包含了改變我們生活的人。可是，雖有改變，但最惡劣的情况依舊」。

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佐敦品牌的聲明，與黑人同在。（Twitter）

聲明指黑人的生命同樣重要，毋庸置疑。品牌致力保護及改善黑人的生活，「根深蒂固的種族歧視，長久擾亂我們國家。完全消除這些觀念前，我們會繼續。」

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事件源於非裔男子George Floyd在5月26日在明尼阿波利斯（Minneapolis）遇上白人警察執法，被壓在地上及遭到壓頸，結果死亡。佐敦在周一（6月1日）亦發表個人聲明，痛恨種族歧視，對慘劇一再發生，感到遺憾。他同時呼籲示威者克制，保持初衷、理性與和平。

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：