一隻手臂也打出籃球故事　14歲男生拒絕憐憫：我要做職業籃球員

「我每天就只有打籃球和上課兩件事情。」與世界角落的學生無異，這名男生熱愛着籃球，上學讀書放學練習；惟他5歲時卻失去了右前臂。 憑着一隻左手，他練出非常純熟的運球技巧，進攻動作也有板有眼，而此亦吸引了NBA球星史堤芬居里（Stephen Curry）注目。 「我希望成為職業籃球員！」 他叫張家城。

張家城，14歲，來自廣東省雲浮市，5歲時於一場意外中失去了右前臂。（新華社）

「他是誰？可以幫我尋找他出來嗎？」NBA勇士球星史堤芬居里上周登出「尋人啟事」，希望有人能幫找出影片內單臂男孩的故事。此「啟事」一出，掀起一陣網絡討論，片中男孩過人技巧清脆利落，插花、假動作非常純熟，惟叫大家最為驚訝的，是他只有一隻手臂。

NBA勇士球星史堤芬居里上周出post，表示希望有人能幫找出影片內單臂男孩的故事。（新華社）

這名小男孩叫張家城，來自廣東省雲浮市。5歲時於一場意外中失去了右前臂，從此生活被掛上另類的「標籤」。惟9年後的他，卻一晚變成網絡紅人，靠的非那另類「標籤」所獲的憐憫，也非NBA巨星的加冕；他用籃球、單臂為自己建立籃球員的身份。

張家城籃球片段：

張家城於中新社訪問中透露，2018年第一次接觸籃球，從此就愛上並把它成為生活一部分。「以前會有人笑我手臂的問題，朋友也不多。後來我開始打籃球，漸漸有同學來找我打球，朋友也多了。」母親直言這個兒子兩年內打破了3個籃球、穿爛7對球鞋，看着網上短片邊拍波練習，每日如是。

「以前會有人笑我手臂的問題，朋友也不多。後來我開始打籃球，漸漸有同學來找我打球。」（新華社）

「單手很難控球，還需要很快的速度，每天我花一至兩小時只在運球。」失去右臂沒有令家城沮喪，他更比同齡小孩努力，一有時間就拿起籃球在空地或在家練習，由簡單運球進化至單手插花，家城證明了局限這回事根本不存在。

突然成為網絡紅人，家城直言苦惱，因為連番的追訪卻影響了練習時間。日前他更應邀到CBA廣東宏遠、參觀，並與隊中後衛徐傑「1 on 1」大戰，觀戰後的易建聯認為，家城向世人證明了身體只為輔助，「心，永遠是最強的地方」。

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家城更比同齡小孩努力，一有時間就拿起籃球在空地或在家練習。（新華社）

家城證明單臂不是障礙，努力才是成功的要訣。（新華社）

「我要成為職業籃球員」，家城的宏願並不算奢望。美國曾有一名單臂球員Zach Hodskins，因先天缺陷失去左臂手。惟與家城一樣般的努力，Zach Hodskins得到佛羅里達大學招攬，成功登陸NCAA。

現時家城只有14歲，最後成功與否，仍是未知之數。

惟有如史提芬居里尋找到家城後所說，「你已拒絕把『不』作為答案，你努力克服一切困難，向大家展示籃球對你的意義。」