【冷知識】細說裝備界「興奮劑」　違反公平競賽的NBA禁鞋

對於籃球員，最好的「隊友」當然是保護雙腳的球鞋。往往坊間推出新鞋款亦會標榜「助你提升運動表現」一環，惟技術着重點較於舒適感、靈敏度及緩震功能上，「助你」歸間接，「提升」與否仍得靠其努力。 不過，如若球鞋能直接增強運動表現，此會是科技進步還是破壞運動的公平性？

21世紀的運動裝備，智能部分不可缺少。量度心率的手錶、統計揮動次數的球拍、接駁app使用的腹肌鍛鍊器等，強調的都是「提高運動質素及水平」。惟是否每樣有助提升表現的科技裝備都適合運動競技呢？譬如一對安裝了彈簧的籃球鞋。

APL Concept球鞋能直接增強彈跳力。（網上圖片）

早在2008年，一對名為APL Concept（下稱APL）的籃球鞋由「Athletic Propulsion Lab」研發出來。這對鞋能直接增強運動表現，特別在彈跳力這一環，據說任何人穿上後亦能把彈跳高度提升至5至10厘米。然而，此賣點吸引不少人慕名而來，當中也有NBA球員表感興趣。

「Load'N Launch」原理為當運動員起跳前向下蓄力，彈簧將吸取其壓力，並在運動員跳起時釋放相對的上升力量。（網上圖片）

「Load'N Launch」裝置位於鞋的前腳掌。（網上圖片）

APL的強大的助跳功能更引起外來的好奇，因此網絡也出現了解構APL的相關影片。當中有名男子將鞋剪開，把鞋底結構公開。剪開後的鞋底，前腳掌部分出現了一個半圓形裝置，翻查資料，此就是為APL專利的「Load'N Launch」（蓄力與發射）彈性裝置，然而再界開裝置，裏面放入了8個彈簧。

界開「Load'N Launch」裝置，發現裏面放入了8個彈簧。（網上圖片）

「Load'N Launch」原理為當運動員起跳前向下蓄力，彈簧將吸取其壓力，並在運動員跳起時釋放相對的上升力量。簡單而言，發力越大反彈越強，裝置變相成為垂直彈跳的輔助器。能直接提升彈跳力，對於所有想入樽既無能力的籃球員，也許APL是夢寐以求的恩物。不少Youtuber亦「開箱」試鞋，並驗出此價為$1612港幣的「彈簧鞋」確能助彈跳力升級。

不少Youtuber亦「開箱」試鞋，此「彈簧鞋」確能助彈跳力升級。（網上圖片）

不過在2010年，NBA對APL下了禁令，並強調「根據聯盟規定，球員不得穿着能讓自己在比賽中非法獲利、有違公平競賽精神的運動鞋」。事實APL增加彈跳力恰當與否，與厚底跑鞋Vaporfly令跑手着地後得到更多的力量回饋及「鯊魚泳衣」減低水阻和增加浮力的論述大同小異，針對的是為運動員帶來「過份的競爭優勢」。

APL就是籃球界的「鯊魚泳衣」。

NBA禁止的還有？（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

被NBA視為「興奮劑」，固然是基於競技運動公平性原則，惟正正有「NBA禁鞋」的推波助瀾，當年禁令一出，APL已被搶購一空，至今亦是「Athletic Propulsion Lab」的大標記。

NBA強調APL是「有違公平競賽精神的運動鞋」，惟球鞋仍有發售，業餘界的大家會心動嗎？（網上圖片）