【NBA熱話】黃之鋒批勒邦占士偽君子　「只懂在美國大聲說話」

香港眾志秘書長黃之鋒昨日於社交媒體再就中美關係發言,惟是次抨擊對象卻罕有地非任何政治人物。 黃之鋒發布的兩個帖子,並先轉載一堆諷刺NBA湖人球星勒邦占士(LeBron James)的製圖,其後再補上文字,批評占士是「只懂在美國大聲說話」的人。

黃之鋒轉載一堆諷刺NBA湖人球星勒邦占士(LeBron James)的製圖,批評占士是「只懂在美國大聲說話」的人。(網上圖片)

美國非裔男子George Floyd被白人警員以膝頭壓頸致死一事,在美國再次引起種族歧視問題,激起民憤。向來勇於為黑人發聲的NBA球星勒邦占士,就事件亦多次在社交媒體發表憤怒宣言,又重新上載2016年NFL球員卡佩尼克昔日單膝跪地照,強調要抗議美國全國各地警察一再殺害無辜黑人。

占士在社交媒體上載一張George Floyd被警員以膝頭壓頸,旁邊配上前NFL球員卡佩尼克奏國歌單膝跪地抗議種族歧視,意思指正因為黑人被不公平對待,導致卡佩尼克於2016年有此舉動。(LeBron James instagram)

作為國家具影響力的人物,勒邦占士發聲為不少美國人注下力量,亦有人留言指「大帝」勇於捍衛人權,確實是正義先鋒,值得欣賞。惟亦有「心水清」的一眾,為勒邦占士翻翻舊帳,證明正義先鋒只屬網上打手,利益面前總會「縮沙」。

香港眾志秘書長黃之鋒認為勒邦占士很虛偽。(資料圖片)

「心水清」者也許會記得,去年10月NBA就中港兩地引爆的風波引爆一股無名火。當日火箭總經理莫利(Daryl Morey)在社交網站發表支持香港的言論表態後,勒邦占士卻速速回應,認為莫利是「受到錯誤的資訊誤導」所致。占士更指莫利在未掌握足夠資訊和理解局勢的情況下,不應隨便表達意見,認為他在行使言論自由時候,走得太遠。

黃之鋒轉載洛杉磯時報就關占士計劃組織黑人權益團體的新聞,認為占士「在乎的是錢,非人權。」(網上圖片)

占士一言,引來大量網民群情洶湧批評他為金錢「跪低」,並改圖為占士披上中國解放軍軍服,另一圖甚至將天安門城樓上的前中國國家主席毛澤東照片,換上穿上軍服的占士。有漫晝家以一幅占士、夏登和美式足球員卡佩尼克左邊背向美國國旗單膝跪地,右邊三人在中國國旗背景前單手放在胸前嘲諷三人對中國諂媚。

網民對勒邦占士的惡搞:

+ 7 + 6 + 5

香港眾志秘書長黃之鋒昨日就於Twitter上,就勒邦占士連日來為黑人發聲的正義舉動發表意見。黃之鋒先轉載一堆諷刺占士「拜中國」的改圖,當中一張更標上「要保持信念;抨擊中國除外」(Believe in Something; Unless You Are Criticizing China)及「收聲並拍球吧」(Just Shut Up and Dribble)。其後黃之鋒再轉載洛杉磯時報就關占士計劃組織黑人權益團體的新聞,並寫上:「捍衛民主是必須的,但勒邦占士只懂在美國大聲說話,不單止保持緘默,他更主動地要求別人收聲。」

網民隨即改圖為勒邦占士戴上中國解放軍軍帽。(網上圖片)

黃之鋒再重提當日占士的「莫利撐港或因被誤導論」,最後並狠批該NBA球星「在乎的是錢,非人權。」黃之鋒的言論於Twitter獲過1萬次轉載,外國媒體如彭博、CBS也廣泛報道。不過,亦有人對黃之鋒言論一笑置之,並指留言反諷「人家勒邦占士都不認識你,你tag人家幹什麼?」